Ascolti Tv venerdì 6 marzo 2020. In mancanza di La Corrida, lo Speciale di Porta a porta sull’emergenza coronavirus, si ferma al 14.1% e consente ad Amici di sfiorare il 20%. La finale di Italia’s got talent con la vittoria di Andrea e Zio Tore, raggiunge il 6.8%. Nel day time da segnalare il sorpasso di La vita in diretta su Pomeriggio 5. Ecco nei dettagli quanto ha decretato l’Auditel.

Ascolti Tv venerdì 6 marzo 2020, il prime time

Su Rai 1 Speciale Porta a Porta – L’Italia unita ce la farà: 3.301.000 telespettatori con 14.1%

Su Rai 2 e The Good Doctor ha interessato 1.712.000 persone con 6.4%

Su Rai 3 il film Suffragette ha registrato 607.000 telespettatori con 2.3%.

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 19: 3.677.000 spettatori con 19.9% (fino all’1.24 di notte)

Su Rete 4 Quarto Grado coinvolge 1.388.000 telespettatori con 6.8%

Su Italia 1 Big Game – Caccia al Presidente: 1.499.000 spettatori con 5.7%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.112.000 persone con 5.3%

Su TV8 Italia’s Got Talent 2020: 1.546.000 spettatori con 6.8%

Su NOVE Fratelli di Crozza so ferma a 1.291.000 telespettatori con 4.8%

Su Real Time Cake Star raggiunge 432.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv venerdì 6 marzo 2020, la fascia preserale Sempre alti gli ascolti di L’Eredità Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.794.000 con 20.9%. L’Eredità: 5.545.000 con 25.3% Su Rai 2 Blue Bloods ha registrato 1.167.000 telespettatori con 4.7%. Su Rai 3 Blob si fa scegliere da 1.215.000 spettatori con 4.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.907.000 con 16.6%. Avanti un Altro: 4.381.000 con 20.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 699.000 con 3.9% e 917.000 con 3.8% Su Italia 1 Ieneyeh ha totalizzato 541.000 persone con 2.3% Su La 7 Body of proof ha registrato 215.000 telespettatori con 1%. Ascolti Tv venerdì 6 marzo 2020, l’access prime time Bene Otto e mezzo Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.717.000 telespettatori con 20.8%. Su Rai 2 Tg2 Post ha raggiunto 1.304.000 telespettatori con 4.7%. Su Rai 3 Non ho l’età 1.420.000 con 5.4%. Un posto al sole 1.772.000 con 6.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.211.000 spettatori con 18.9% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.454.000 con 5.4% e 1535.000 spettatori con 5.6% Su Italia 1 CSI ha registrato 959.000 persone con 3.5%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.964.000 persone con 7.2% Su TV8 Guess My Age ha intrattenuto 829.000 spettatori con 3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 370.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv venerdì 6, daytime mattutino

Agorà sfiora il 9%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.193.000 con 16.6% e 1.164.000 con 14%. La prova del cuoco 1.588.000 con 11.3%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha registrato 171.000 telespettatori con 2.3%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 658.000 persone con 8.8%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.661.000 telespettatori con 15.2%.

Su La 7 L’Aria che tira 184.000 con 6.3%. L’Aria che tira – Oggi 705.000 con 4.9%.

Ascolti Tv venerdì, day time pomeridiano

La vita in diretta al 15.8% sorpassa Pomeriggio 5 al 14.5%

Su Rai 1 Vieni da me 1.903.000 con 12%. Il Paradiso delle Signore: 1.965.000 con 14.7%. La vita in diretta: 2.225.000 con 15.8%.

Su Rai 2 Detto Fatto ha registrato 833.000 persone con 5.6%.

Su Rai 3 Geo ha registrato 1.518.000 spettatori con 10.6%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.903.000 con 14.3% e 2.186.000 con 14.6%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è scelto da 1.146.000 spettatori con 7.1%

Su Italia 1 ha registrato 915.000 telespettatori con 5.4% I Simpson ha registrato 915.000 telespettatori con 5.4%

Su La 7 Tagadà: 548.000 con 3.9%. Tagadoc: 294.000 con 2.2%.

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 244.000 persone con 1.7%.

Ascolti Tv venerdì, seconda serata

Petrolio files al 3.1%

Su Rai 1 Tv7 è scelto da 809.000 telespettatori con 7.7% di share.

Su Rai 2 Petrolio Files 304.000 telespettatori con 3.1%.

Su Rai 3 Illuminate sigla 286.000 spettatori con 1.5%.

Su Italia 1 il film Going in Style – Insospettabili sospetti: 723.000 telespettatori con 4.8%.