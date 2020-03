La prova della verità film Top Crime

Top Crime propone questa sera in prima serata il film tv La prova della verità. Si tratta di una pellicola di genere thriller con risvolti polizieschi e di produzione canadese.

Il titolo originale è Evidence of Truth. Il film sarà trasmesso anche lunedì 9 marzo sempre su Top Crime, canale 39 del digitale terrestre, in seconda serata alle 22:50.

La prova della verità film – attori, cast, regia, riprese, attori

Gli attori che compongono il cast del film tv La prova della verità sono: Andrea Roth (Lei non è tua figlia), Woody Jeffreys, Sebastian Spence, Meredith McGeachie, Luke Camilleri, Hilary Jardine, Lizzie Boys, Helena Marie. La regia e di Jesse James Miller.

La durata della pellicola è di un’ora e 30 minuti. Le riprese si sono svolte interamente in Canada, in particolare nel comune di Maple Ridge che si trova nella Columbia Britannica, nella regione di Vancouver. La produzione della Daro Film Distribution. La pellicola aveva come titolo originale “il sospetto di una moglie”.

La prova della verità film – trama

La trama del film tv La prova della verità ha come protagonista una coppia di sposi. I due Renee e Jack Murphy sono diventati marito e moglie da soli sei mesi. Lei è una investigatrice forense. Lui è un progettista di sistemi informatici.

Prima di conoscere Jack Murphy, Renee aveva avuto un legame sentimentale con il detective Kyle Ferguson, con il quale ha ancora dei rapporti di lavoro. Kyle è vedovo ed è amico d’infanzia di Jack. L’uomo non ha mai smesso di provare dei sentimenti per Renee. Ma non ha esitato a lasciarla libera quando la giovane investigatrice gli aveva rivelato di essersi innamorata di Jack Murphy.

L’amicizia però tra Kyle e Jack, non è stata più la stessa dopo il matrimonio tra Jack e Renee.

Il finale del film

Nella parte finale del film tv i telespettatori vengono a sapere che la moglie di Kyle, Holly, era stata assassinata. Ma il suo killer è ancora a piede libero in quanto non è stato catturato. La morte di Holly è diventata un vero e proprio cold case. Un giorno però nella piccola città di Maple Ridge, viene assassinata un’altra giovane donna. Ad occuparsi del caso è proprio Renee.

Man mano che svolge indagini, l’investigatrice scopre che alcuni dettagli non indifferenti rimandano proprio alla morte di Holly. Ci sono anche altri elementi che fanno pensare alla presenza di un serial killer in città.

Renee è intenzionata a scoprire la verità. Per questo si fa aiutare dal suo collega forense Tim Watson. Gli indizi che riescono a portare alla luce giorno dopo giorno, sono prove indiscutibili e incontrovertibili. L’ipotesi di Renee sulla presenza di un serial killer è sempre più accreditata dalle prove raccolte. Ma con grande stupore, Renee si rende conto che l’assassino non è poi tanto lontano da lei. E se non viene immediatamente bloccato, potrebbe fare ancora del male, ovvero uccidere di nuovo.