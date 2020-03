L’emergenza coronavirus colpisce anche Le iene show. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa redazione del programma che, nella giornata di domenica 8 marzo, ha diramato un comunicato. Il contenuto è di grande cautela in vista di una prevenzione che si rivela determinante.

Le iene show coronavirus blocca il programma – comunicato Mediaset

Ecco il comunicato integrale diffuso dalla redazione di Le iene show.

Nella redazione del programma di Italia 1 “Le Iene” si è verificato un caso di positività al Coronavirus.

Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare.

Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione.

L’emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus Covid – 19 ha colpito un’altra trasmissione. Le Iene show dovrebbe così restare fuori dal palinsesto della rete più giovane di Cologno Monzese per le prossime due settimane.

Il programma ideato da Davide Parenti ci ha tenuto a specificare che il caso di positività non si è verificato tra la squadra di professionisti presente negli studi televisivi.

Ciononostante, visto il continuo progredire del contagio, si è preferito assumere misure drastiche in attesa di ulteriori sviluppi della situazione.

Studi senza pubblico per le trasmissioni televisive

Già alcune puntate del programma erano andate in onda senza pubblico in studio. Ricordiamo che la restrizione di non ammettere spettatori in studio era arrivata prima a Milano, dove il contagio si era manifestato da settimane.

Successivamente si era esteso a tutte le sedi Rai dislocate in Italia. Da Amici a Porta a porta, tutti i principali appuntamenti televisivi erano andati in onda senza pubblico. E andranno ancora in onda in queste condizioni fino ad ulteriori altri avvisi.

Certo, una parte delle produzioni televisive sta risentendo in maniera drammatica dell’emergenza coronavirus e delle metodologie messe a punte per limitarne la diffusione.

Ma sono necessarie per bloccare il contagio.

La speranza è di rivedere presto Le iene show su Italia 1.