Tv8 trasmette nel daytime pomeridiano alle 14:15 il film tv dal titolo Il patrigno malvagio. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre e al numero 508 per la fruizione in alta definizione.

La pellicola viene trasmessa in prima visione italiana. Ha la durata di un’ora e 30 minuti, è di genere thriller e l’anno di produzione è il 2019. Il film è stato realizzato negli Stati Uniti.

La visione è consigliata ad un pubblico adulto e consapevole, in grado di poter elaborare anche le scene abbastanza forti che vi sono contenute.

Il patrigno malvagio film – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie Il patrigno malvagio sono: Addy Stafford, Chris Johnson (Tradimenti), Jennifer Lafleur, Jatone Smith, Belmont Cameli, Stacia Crawford, Coburn Goss, Sam Guinan-Nyhart. La regia è di Stacia Crawford che si cala così nel doppio ruolo di attrice e regista.

Il titolo originale è My Evil Stepdad. Inizialmente invece era stato dato il titolo di The Husband. Inoltre viene utilizzato anche un altro titolo in italiano che è il seguente: Il mio patrigno malvagio.

Le riprese si sono svolte a Chicago, la più grande città dell’Illinois.

Il patrigno malvagio – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista due donne Ashley (Addy Stafford) e sua madre Tracy (Jennifer Lafleur). Tracy è rimasta vedova e non aveva mai più voluto un uomo accanto a sé, soprattutto per proteggere la figlia. Ma improvvisamente comunica alla foglia di essersi nuovamente innamorata e di voler sposare nel minor tempo possibile Jared (Chris Johnson) un imprenditore molto affascinante, uomo di grande successo.

Quando Ashley conosce il futuro patrigno, si mostra molto felice all’idea che Jared possa far parte della loro famiglia. Insomma la ragazza ha un’impressione positiva. Si tratta però purtroppo soltanto di una impressione. Infatti Jared ha un piano segreto che prevede la completa estromissione di Ashley dalla loro vita.

Jared infatti, appena si è istallato in casa, inizia subito ad imporre la propria volontà sulla neo moglie. La donna subisce profondamente non solo il suo fascino ma anche la sua volontà. In questo modo col trascorrere del tempo Ashley viene allontanata sempre di più dalla madre. La ragazza però ha capito che il suo patrigno ha una doppia vita.

A questo punto inizia a fare delle indagini sull’uomo per cercare di capire chi sia veramente e per quale motivo ha sposato in così breve tempo la madre facendole perdere il controllo della propria volontà.

Il finale del film

Naturalmente Jared ha delle pericolose intenzioni. La giovane Ashley, senza avvertire minimamente la madre, dovrà cercare la maniera per bloccare il patrigno prima che sia troppo tardi. Infatti la ragazza teme che la sua vita e quella della madre, siano in pericolo.

Il finale del film sarà ad alto tasso adrenalinico. Ma scava anche nella parte più recondita dell’animo di un soggetto dalla personalità ambigua e pericolosa.