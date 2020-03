70 anni all'improvviso Tv8

Il film che Tv8 propone alle 15:45 di oggi ha per titolo 70 anni all’improvviso. L’appuntamento è su canale 8 del digitale terrestre e sul 508 per la fruizione in HD.

La pellicola è una commedia della durata di un’ora e 30 minuti. Ci sono anche delle atmosfere abbastanza fantasy che portano la protagonista a realizzare un salto temporale di parecchi decenni.

70 anni all’improvviso – riprese e location

Le riprese si sono svolte tutte in Germania, in particolare a Ludwigsburg nel distretto di Baden-Württemberg. La cittadina si trova a 17 Km da Stoccarda ed è caratterizzata da un castello medievale che appare molto spesso nelle scene del film.

La produzione è tedesca. Il titolo originale Plötzlich 70!

70 anni all’improvviso – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista la giovane Melanie Müller (Yvonne Catterfeld), una giovane ambiziosa stilista di 32 anni. Ha dedicato tutta la sua vita al lavoro ed è anche una bravissima designer di moda. È fidanzata con Mark (Steffen Groth), ma il loro sentimento non riesce ad avere la meglio sulla professione Melanie.

Nonostante abbia tentato più volte di prendersi delle pause, alla fine il lavoro prende sempre il sopravvento. Mark comincia ad essere stanco di questa situazione. E una sera, dopo l’ennesima grande discussione, i due finiscono per lasciarsi. Il lavoro di Melanie, per Mark, ha sempre ostacolato ogni suo proposito di vita in comune.

Un giorno, per rilassarsi, decide di concedersi un massaggio thailandese. A questo punto accade un fatto singolare: la mattina successiva Melanie si sveglia e guardando l’immagine riflessa nello specchio, lancia un urlo di terrore. Infatti è invecchiata di parecchi decenni.

La parte finale

L’immagine che lo specchio le rimanda è quella di una settantenne. A questo punto la donna è disperata e cerca di scoprire che cosa le è accaduto. Nel frattempo però deve continuare a considerarsi una settantenne e oltre. Inizia così la più grande sfida della sua vita. Cercare di tornare alla sua età anagrafica, ovvero 32 anni, ottenere una promozione e tentare di recuperare il rapporto con il fidanzato Mark.

Lei infatti soltanto adesso si è accorta di esserne profondamente innamorata.

Alcune curiosità sul film

L’attrice che impersona Melanie, ha dovuto sottostare ogni giorno ad una seduta di trucco di 4 ore per potersi trasformare in una donna settantenne. La prima volta che il film è andato in onda in Germania ha conquistato 3.777.000 telespettatori con una share del 14,2%.

La critica ha osservato che la commedia non si discosta molto da altre a medesimo tema fantasy. Però Yvonne Catterfeld ha dato una buona interpretazione della donna settantenne in cui si è trasformata.

70 anni all’improvviso – il cast completo e i personaggi

Il cast del tv movie al completo