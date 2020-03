Pechino Express 2020 puntata 10 marzo la coppia migliore e la peggiore

Pechino Express 2020 puntata 10 marzo. Il quinto appuntamento dell’ adventure game si è concluso con la vittoria dei Wedding Planner. Enzo e Carolina hanno dovuto decidere chi eliminare tra Mamma e Figlia e i Sopravvissuti. La scelta è caduta su Gennaro e Vera. Per loro fortuna la tappa non era eliminatoria e quindi rimarranno ancora in gioco. Potranno così continuare il viaggio in Cina insieme alle altre coppie rimaste in gara.

Pechino Express 2020 puntata 10 marzo la coppia migliore

La coppia migliore della quinta puntata di Pechino Express 2020 è formata da Le Collegiali. Dopo i Sopravvissuti, Nicole e Jennifer sono state la più sfortunate. Ma hanno saputo trasformare le loro disavventure in un avvenimento costruttivo. A causa dell’handicap imposto da Enzo e Carolina, vincitori della prova immunità, le ragazze sono state divise e unite a Le Top. Nicole ha fatto coppia con Dayane e Jennifer con Ema.

Se in un primo momento il distacco poteva apparire un ostacolo insormontabile, in realtà si è rivelato positivo per entrambe. Grazie alla lontananza hanno individuato quali errori avevano commesso. Ne sono uscite più forti di prima.

Inoltre Nicole è stata la concorrente più ironica di questa puntata. Durante la missione al mercato rionale, per comprare gli ingredienti necessari alla preparazione della zuppa di noodles, si è resa conto di quanto sia importante saper fare la spesa. E si è pentita di non aver mai seguito la nonna che, tra supermercati e altri negozi alimentari, avrebbe potuto darle ottimi consigli. Adesso, quelle indicazioni sarebbero state molto utili per individuare le giuste qualità degli ingredienti da acquistare e contattare al meglio il prezzo con i commercianti della zona.

Un altro momento divertente è stata la ricerca della prima sistemazione notturna in Cina.La ragazza ha sintetizzato così la sua avventura: ” La prima notte in Cina è stata piena di porte sbattute in faccia, praticamente la metafora della nostra vita”. Tale affermazione è sembrata un chiaro riferimento alla difficoltà dei giovani di affermarsi nel mondo del lavoro.

Pechino Express 2020 la coppia peggiore

Anche questa settimana Vera e Germano hanno rappresentato la coppia peggiore. I Sopravvissuti sono stati vittime di una serie di sfortunati eventi per cui sono arrivati ultimi al tappeto rosso di Shitouzhai. Hanno anche rischiato di abbandonare definitivamente il gioco in quanto i Wedding Planner, vincitori della puntata, li avevano nominati. Ma la sorte ha voluto che la quinta tappa non fosse eliminatoria.

Nonostante gli sforzi la loro armonia di coppia continua a vacillare. Vera è visibilmente stanca e provata dal gioco. Borbotta di continuo e non si dimostra mai collaborativa.Gennaro, invece, sprona la compagna a non abbattersi di fronte alle difficoltà. Purtroppo i suoi tentativi sono inutili.

Entrambi sono apparsi abbastanza superficiali e poco impegnati. Come accaduto in precedenza per Mamma e figlia, anche loro stavolta hanno perso oggetti indispensabili per proseguire il viaggio in Cina. In apertura di puntata hanno smarrito l’importante mappa che li avrebbe condotti presso Porta Sud della Città Vecchia di Dali.

Qui avrebbero trovato una nuova cartina e del denaro per affrontare la prossima tappa.Hanno potuto contare sul suggerimento via radio di Costantino Della Gherardesca ma è costato loro una penalità. Come se non bastasse, gli abitanti del posto li hanno accompagnati in una località diametralmente opposta alla metà finale. Il conduttore e le altre coppie hanno dovuto attendere a lungo il loro arrivo, nel parco della pietre di Shitouzhai, per annunciare i vincitori della puntata.Un vero disastro.