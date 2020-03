Mi vendicherò film Tv8

Tv8 propone oggi nel daytime pomeridiano il film dal titolo Mi vendicherò. L’appuntamento è alle ore 14:15 sul canale 8 del digitale terrestre e sul canale 508 per la fruizione in alta definizione.

La pellicola, di produzione statunitense, è datata 2018 ed ha una durata di un’ora e 30 minuti. Le atmosfere sono da thriller con scene anche abbastanza adrenaliniche.

Mi vendicherò film – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che prendono parte al cast del tv-movie Mi vendicherò sono: Andrea Bogart, Hannah Barefoot (La vendetta della sposa), Nicholas Borne, Joanne Baron, John-Michael Carlton, Cris D’Annunzio, Kenzie Dalton, Joseph Dixon. La regia è di Ben Meyerson.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti in particolare a Los Angeles in California. Il titolo originale è Kill Thy Neighbor, ma inizialmente era stato proposto con il titolo di Hello Neighbor. Negli Stati Uniti è andato in onda per la prima volta a fine 2018. La produzione è della Cartel Pictures.

Mi vendicherò – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Julie Caster (Andrea Bogart), una donna ancora giovane che è rimasta da poco vedova. Ha un figlio Matty (Nicholas Borne) di cui deve prendersi cura. Adesso che il marito non c’è più la situazione per lei diventa abbastanza complicata.

Inoltre la vita di città le toglie molto tempo per i trasferimenti da casa al lavoro. E il figlio è costretto spesso a rimanere da solo. Julie decide allora di dare una svolta definitiva alla sua vita. Dopo aver riflettuto per molto tempo, sceglie di trasferirsi in campagna, dove vive la cognata Alison (Hannah Barefoot), sorella del defunto marito.

Julie non ha mai avuto un rapporto con Alison però adesso spera di poter iniziare una amicizia e magari poter contare sulla sua amicizia. Il tentativo però di avvicinarsi alla cognata fallisce. Man mano che Julie la conosce meglio, comprende che la donna la incolpa della morte del fratello. Alison però non lascia trasparire di avere un piano per privare Julie del figlio. Infatti ha deciso di diventare lei a tutti gli effetti la madre di Matty. E proprio per questo inizia contro Julie un’azione legale.

Il finale del film

Nel corso della parte finale del film, Alison continua a studiare tutte le mosse affinché il suo piano riesca alla perfezione. Non può permettersi di sbagliare. Il suo odio nei confronti della cognata aumenta giorno dopo giorno. E l’obiettivo di vendicare il fratello deve essere a suo parere centrato in pieno.

Proprio in questa fase della storia, i telespettatori riusciranno a capire per quale motivo Alison odia così tanto la cognata. E sapranno anche i motivi per i quali la ritiene responsabile della morte del fratello.

Alison mostra una personalità deviata che alla fine rischia davvero di avere il sopravvento. Julie dovrà combattere con tutte le sue forze per non soccombere. E soprattutto per non perdere il figlio.