La resistenza dell'aria Rai 4

Il film che stasera trasmette Rai 4 ha per titolo La resistenza dell’aria. L’appuntamento è in prime time alle 21:20 sulla rete diretta da Roberta Enni. Il film è fruibile anche in alta definizione al canale 521.

La pellicola è una produzione francese il cui titolo originale è La Résistance de l’air. Il genere drammatico, la durata è di un’ora e 40 minuti.

La resistenza dell’aria – cast, regia, attori, riprese, location

Il cast del film La resistenza dell’aria è composto dagli attori: Reda Kateb, Ludivine Sagnier (The New Pope), Tchéky Karyo, Johan Heldenbergh, Pascal Demolon, Laure de Clermont-Tonnerre, Mathéo Capelli. La regia è di Fred Grivois.

Le riprese si sono svolte in alcune città della Francia dove è ambientata la vicenda raccontata. Il giornale è drammatico. La produzione è della Iconoclast e della Gamont insieme a Canal+.

Qualche curiosità

La pellicola rappresenta il primo film di Fred Grivois che è stato molto apprezzato dalla critica. Una delle caratteristiche è la colonna sonora molto bella che conferisce a tutta la vicenda una atmosfera noir. Nella trama vi si trovano anche molte scene piene di suspense realizzate sempre in maniera molto realistica in modo da dare una sensazione globale di credibilità. Inoltre secondo alcuni critici il film è ispirato al romanzo Like an hole in the head di James Hadley Chase.

Inoltre sempre secondo alcuni recensori lo svolgimento della trama è lento. Ma questo è un elemento che non dispiace.

La resistenza dell’aria – trama del film in onda su Rai 4

La trama ha come protagonista Vincent Cavelle (Reda Kateb), un ragazzo che è diventato un tiratore esperto. Man mano che va avanti la sua capacità aumenta sempre di più fino a portarlo ad un traguardo molto importante. Vincent diventa infatti campione nel Tiro a Segno da 300 metri. Nel frattempo si è sposato e vive una quotidianità apparentemente serena con la moglie e con la figlia.

Il tiratore però ha un rapporto molto travagliato con il padre, un uomo che si è sempre introdotto nelle vite degli altri procurando danni a chiunque. Poiché il vecchio genitore è malato, Vincent è costretto ad ospitarlo momentaneamente nella sua casa. Pensa che il soggiorno si debba ridurre soltanto al tempo necessario per trovargli una nuova sistemazione.

Il finale del film

Col passare del tempo Vincent sente che l’equilibrio della sua famiglia comincia ad essere minato. Non è soltanto il problema del padre, ma vi si aggiungono anche preoccupazioni economiche. Per questo è costretto a mettere in discussione i suoi piani e la sua vita apparentemente tranquilla.

Un giorno presso il poligono di tiro incontra Renaud (Johan Heldenbergh), un personaggio dal carattere molto estroverso ed affascinante. Nello stesso tempo però l’uomo appare a Vincent abbastanza enigmatico. Vincent gli confida i suoi problemi economici e riceve in cambio una promessa di poter superare molto presto questa situazione così difficile.

Basterà che Vincent firmi un contratto di lavoro abbastanza particolare. Il campione di tiro a segno non si rende conto però che, una volta apposta la sua firma, si troverà a dover accettare delle situazioni molto compromettenti.