Alfonso Signorini conduce da Milano la puntata di questa sera del GF vip 4. L’appuntamento è in prima serata su Canale 5, con il sedicesimo rendez vous con Grande Fratello Vip. Il reality ha cambiato collocazione e si è spostato al mercoledì per le due settimane in cui Rai 2 trasmette le due nuove puntate della serie Il Commissario Montalbano 2020.

Dunque Alfonso Signorini si trova, questa sera, in una condizione totalmente differente: resta a Milano e gestisce il reality in collegamento da Milano.

Intanto gli inquilini della Casa sono stati aggiornati sulle disposizioni del Governo in merito all’emergenza “Coronavirus”. Ad informarli è stato Michele Cucuzza attraverso un videomessaggio.

Ed allora anche il Gf Vip 4 si adegua e, questa sera, va in onda senza pubblico in studio. Inoltre, eccezionalmente, Alfonso Signorini conduce da Cologno Monzese in collegamento con Cinecittà.

Nuove dinamiche all’interno della Casa

Nuove alleanze e triplici intese per Antonella Elia. Pace fatta con Fernanda Lessa, dopo le accuse reciproche dei giorni scorsi, le due sono finalmente arrivate a un chiarimento. Continua invece lo scontro tra la Elia e Valeria Marini e tra la Elia e Licia Nunez. Sembra proprio che le tre prime donne non riescano a trovare un punto di incontro per una convivenza pacifica nel loft.

Settimana turbolenta per Adriana Volpe che continua a mettere in discussione ogni evento, principalmente il rapporto con Antonio Zequila. I due alternano aspre discussioni a momenti di apparente tranquillità. Nel frattempo, Sossio Aruta e Zequila si contendono la leadership maschile della Casa.

Chi esce questa sera grazie al televoto?

Lunedì scorso sono finiti al televoto Fabio Testi, Sara Soldati e Asia Valente. L’attore ha chiesto esplicitamente ai compagni di viaggio di essere nominato per poter uscire dalla Casa e riabbracciare i suoi figli. Il pubblico avrà accolto la richiesta di Testi e lo lascerà tornare a casa?