Torna, questa sera su Canale 5, Maurizio Costanzo con L’Intervista. L’appuntamento è in seconda serata. Il giornalista propone un nuovo ciclo di puntate del programma che si basa su un dialogo one to one con l’ospite in studio. Il primo interlocutore di Costanzo è, questa sera, Emanuele Filiberto di Savoia.

L’intervista Maurizio Costanzo torna su Canale 5 con Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto è protagonista di un lungo scambio di domande e risposte, all’interno di uno studio dove la conversazione è scandita da video che scorrono sui led. Qui il figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria, nipote dell’ultimo Re d’Italia Umberto II di Savoia, si confida con sincerità e in modo del tutto inedito. E snocciola i propri ricordi, dal nonno fino alle due figlie avute dalla moglie Clotilde Coureau. L’ultima confessione è il suo grande amore per il mondo dello spettacolo.

Emanuele Filiberto si racconta a tutto tondo. Inizia il suo percorso narrativo dagli anni trascorsi in Svizzera perchè i Savoia erano stati condannati all’esilio. Si allunga, poi, fino al rapporto con i suoi genitori.

E ancora…i ricordi con il nonno Re d’Italia, con la Regina Maria José del Belgio e con l’altra nonna Iris Amalia Benvenuti; gli scandali, l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica sulla vita privata della sua famiglia.

Emanuele Filiberto racconta, inoltre, il suo felice matrimonio con l’attrice francese Clotilde Courau dalla quale ha avuto due bellissime figlie Vittoria e Luisa. E conferma la sua grande passione per il mondo dello spettacolo.

L’ospite di Costanzo è stato, infatti il primo conduttore del programma Pechino Express ed ha anche partecipato come cantante ad una edizione del Festival di Sanremo. Tutte fasi della sua vita che vengono ripercorse attraverso i filmati visibili sui led.

L’intervista – ospiti del passato

Nelle 34 puntate andate in onda finora Maurizio Costanzo ha intervistato molti ospiti. Tra gli altri: Giorgio Napolitano, Maria De Filippi, Romina Power, Matteo Renzi, Enrico Mentana, Diego Armando Maradona, Francesco Totti, Silvio Berlusconi, Federica Pellegrini, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Pippo Baudo, Antonella Clerici, Michelle Hunziker, Mara Venier, Gerry Scotti, Belen Rodriguez, Simona Ventura, Al Bano, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Amanda Lear, Fedez e Pietro Maso.