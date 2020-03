Don Matteo 12 Non desiderare la donna d’altri anticipazioni nono episodio

Rai 1 propone questa sera la nona puntata di Don Matteo 12 con l’episodio dal titolo Non desiderare la donna d’altri. L’appuntamento è in prima serata alle 21:25. Il titolo del tv-movie in onda questa sera richiama al nono comandamento. Infatti ognuna delle puntate della stagione attualmente in onda ha come titolo proprio uno dei dieci comandamenti.

Don Matteo 12 Non desiderare la donna d’altri – trama nono episodio

L’episodio Non desiderare la donna d’altri ha come protagonista Don Matteo invischiato in una situazione molto singolare. Infatti il prete in bicicletta si trova invischiato un caso particolare di tentato femminicidio.

Il parroco di Spoleto un giorno, passeggiando per le vie della cittadina, si rende conto che una giovane donna è in serio pericolo di vita. Cerca allora di intervenire e si prodiga per salvare la vita alla donna.

La vicenda è la seguente: una ragazza subiva violenze continue da parte del suo compagno che, picchiandola dopo un litigio più feroce del solito, era stata molto vicino ad ucciderla. Don Matteo salva la giovane da una morte annunciata: l’uomo, infatti, aveva dato fuoco alla casa. E il prete in bicicletta riuscirà ad evitare la tragedia.

Don Matteo 12 Non desiderare la donna d’altri – Lo strano disturbo del maresciallo Cecchini

L’attenzione adesso è rivolta sul maresciallo Cecchini che nel corso di questo tv-movie si trova a combattere contro un disturbo molto raro, bizzarro e davvero singolare. Un giorno Infatti il maresciallo della caserma di Spoleto, si rende conto di non udire più le voci maschili, ma soltanto quelle femminili. Una situazione davvero bizzarra della quale non riesce in nessun modo a dare una spiegazione.

Naturalmente Cecchini comincia ad essere coinvolto in una serie di equivoci. Saranno soprattutto il capitano Anna Olivieri, il pubblico ministero Marco Nardi e il cane Palatino ad accorgersi di questo singolare disturbo.

Il maresciallo comunque lo risolverà in maniera altrettanto singolare.

Jordi sostiene un altro provino

Adesso l’attenzione è puntata sul giovane Jordi Ferrazzoli (Pasquale Di Nuzzo) chiamato a sostenere un nuovo provino all’interno di una importantissima scuola di danza con sede a Roma. Il giovane decide di recarsi nella Capitale e provare ad entrare nel prestigioso istituto.

In effetti c’è anche un altro motivo che spinge Jordi lontano da Spoleto: vuole dimenticare Sofia con la quale ha avuto una relazione troppo turbolenta.

