Rai Premium trasmette nel prime time il film dal titolo La mia pazza avventura nella giungla. L’appuntamento è sul canale 25 del digitale terrestre.

La mia pazza avventura nella giungla – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del film tv La mia pazza avventura nella giungla è composto dagli attori: Julia Hartmann, Stephan Luca (Il Commissario Claudius Zorn), Peter Benedict, Niels-Bruno Schmidt, Amporn Pankratok, Charlie Ruedpokanon. La regia è di Peter Gersina.

Le riprese si sono svolte in parte ad Amburgo e in parte a Bangkok. Il film è di genere commedia della durata di un’ora e 45 minuti. La produzione è tedesca e risale al 2017.

La prima volta in cui La mia pazza avventura nella giungla è andato in onda in Germania, con il titolo originale di Eva über Bord, risale al 6 gennaio 2017. Il titolo con cui la pellicola è arrivata sul mercato internazionale è, invece, Romancing The Jungle. Ricordiamo che la storia è stata creata appositamente per il piccolo schermo.

La mia pazza avventura nella giungla – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come protagonista Eva (Julia Hartmann), una giovane giornalista addetta alle ricerche per un’importante quotidiano di Amburgo. Ha sempre avuto una grande passione per l’avventura. Ed ha desiderato dimostrare le sue capacità svolgendo un’inchiesta sotto copertura sulla pirateria e sui rapimenti in mare aperto. In passato, quando ha rivelato le sue aspirazioni, non è mai stata presa sul serio. Però l’occasione della sua vita sta per arrivare. Infatti le viene offerta la possibilità di imbarcarsi su una nave porta container. Eva accetta la proposta e si reca a Bangkok per iniziare il suo viaggio sulla nave.

L’avventura inizia molto presto. Durante la navigazione infatti Eva cade accidentalmente in mare e viene salvata da un misterioso ed affascinante uomo. Eva ricorderà di averlo incontrato già all’inizio del viaggio.

Dopo qualche tempo l’imbarcazione sulla quale viaggia viene assalita dai pirati. In questa occasione, l’aspirante giornalista Eva ritrova Nic (Stephan Luca) sulla nave pirata e scopre che è un contrabbandiere.

Attraverso una serie di vicissitudini, i due si ritrovano a trascorrere molto tempo insieme.

Il finale del film

Nella parte finale del film arriva un vero e proprio colpo di scena. Infatti Eva e il contrabbandiere Nic si trovano coinvolti in una serie di rischiose avventure. Scopriranno insieme una mastodontica truffa che è stata ben orchestrata da un insospettabile personaggio. Riusciranno a portarla alla luce e a far arrestare il colpevole che è molto vicino a loro.