Giallo, canale 38 del digitale terrestre, trasmette L’anello di Wanda che fa parte della serie L’ispettore Gently. L’appuntamento è in prima serata con la serie interpretata nel ruolo del protagonista da Martin Shaw.

L’ispettore Gently: L’anello di Wanda – regia, protagonisti, ambientazione, dove è girato

Il ciclo di telefilm è basato sui romanzi dello scrittore Alan Hunter. Il protagonista è un poliziotto abituato ai metodi deduttivi e logici. Il suo fidato aiutante è il giovane sergente John Bacchus che però ha un carattere notevolmente arrogante anche nei confronti del suo capo.

Tutti i film sono ambientati nell’Inghilterra degli anni ’60, ad eccezione dell’ultima stagione che si svolge invece negli anni ’70.

La regia del tv-movie è di Ciaran Donnelly. La pellicola per il piccolo schermo è tratta dal romanzo di Alan Hunter dal titolo Gently: where the roads go. La durata è di un’ora e 30 minuti. La coproduzione è tra Irlanda e Regno Unito.

Le riprese si sono svolte tutte a Dublino dove è ambientato il commissariato in cui lavora l’ispettore Gently. La produzione è della Company Pictures con il patrocinio del governo irlandese. Il titolo dell’episodio in lingua originale è The Burning Man.

L’ispettore Gently: L’anello di Wanda – trama del film in onda su Giallo

L’ispettore Gently è il protagonista assoluto del difficile caso sul quale deve indagare. Viene trovato un cadavere quasi completamente carbonizzato e dopo una prima ricognizione si ritiene possa essere Ruari O’Connell, trovato alla base RAF Huxton.

Durante l’autopsia viene scoperto un particolare inquietante. Il medico legale trova nello stomaco un anello. L’ispettore Gently inizia ad indagare insieme al suo fidato braccio destro Bacchus. Quest’ultimo riesce ad individuare la proprietaria del caffè Wanda Lane che sembra essere stata molto legata a Ruari O’Connell. Sarebbe suo l’anello rinvenuto.

Mentre Gently e Bacchus stanno indagando su questo delitto, ne avviene un altro. Un secondo irlandese è stato colpito a morte. A questo punto arriva da Gently il comandante del ramo speciale Hampton, che svela all’ispettore una realtà inaspettata. Ruari era un informatore dell’IRA (Irish Republican Army). Si tratta di un’organizzazione militare che riconosce solo la Repubblica irlandese e che aveva combattuto in precedenza proprio contro le forze britanniche.

Il finale del film

Nella parte finale dell’episodio Gently viene a sapere che Ruari O’Connell era in fuga da alcuni gruppi dell’IRA che gli avevano annunciato di volerlo uccidere. Il confidente di Gently, ritiene che Ruari O’Connell abbia simulato la propria morte proprio per tentare di evitare i patrioti vendicativi che gli davano la caccia.

Se davvero fosse così chi era invece l’uomo trovato cadavere e carbonizzato? Mentre Bacchus continua ad indagare, viene catturato e diventa ostaggio di delinquenti non meglio definiti. Toccherà a Gently liberare il suo assistente e scoprire il mistero che si cela dietro questo caso così intricato.

L’ispettore Gently: L’anello di Wanda – il cast completo

Di seguito il cast del film L’ispettore Gently: L’anello di Wanda e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori