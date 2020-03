Rai Premium trasmette, questa sera il film dal titolo Decisione di cuore che fa parte della collezione Katie Fforde. L’appuntamento è sul canale 25 del digitale terrestre alle 21.20. Il film tv è di genere drammatico con implicazioni sentimentali che coinvolgono i rapporti di coppia. Ma sono presenti anche riflessioni sul problema dell’adozione. La durata è di un’ora e trenta minuti. La produzione è tedesca.

Katie Fforde: Decisione di cuore – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie Decisione di cuore sono: Ann-Kathrin Kramer (Campeggio a tradimento), Jean-Yves Berteloot, Annika Schrumpf, Marie Gruber, Isabell Polak, Dieter Landuris, Debbie Lewis, Will Noonan. La regia è di Sigi Rothemund.

Le riprese si sono svolte completamente a New York, negli Stati Uniti. A realizzare la pellicola per il piccolo schermo sono state la Network Movie Film and TV Production e l’emittente tedesca ZDF. Il titolo originale è Katie Fforde: Mein Wunschkind. Ma, a livello internazionale, il Tv movie è conosciuto con il titolo inglese My desired child.

Katie Fforde: Decisione di cuore – trama del film in onda su Rai Premium

La trama del film tv Decisione di cuore ha come protagonisti due ex coniugi Ann Withers (Ann-Kathrin Kramer) e Rick Withers (Jean-Yves Berteloot). I due, editori molto noti a New York, avevano sempre desiderato un figlio. Ed avevano anche presentato domanda di adozione. Ma il tempo era trascorso ed il loro rapporto si era logorato. Così si erano separati, senza però aver mai chiesto il divorzio. Nick aveva iniziato una nuova relazione con la scrittrice Mina Melrose.

Un giorno, per, gli assistenti sociali li convocano per comunicare loro che esiste la possibilità di adottare un bambino. Una adolescente di 16 anni Lynette Summers, deve partorire ma non vuole tenere con se il bimbo. Così è scattata la procedura di adozione. E’ stata la stessa Lynette ad indicare la coppia di editori come possibili futuri genitori del suo bimbo. Il motivo è che la casa editrice di Ann e Link pubblica i romanzi della sua scrittrice preferita Mina Melrose.

Ann spiega la situazione all’ex marito che si fa convincere a fingere di essere ancora una coppia. I due sono controllati dalla severissima signora Vaugh che vuole avere la certezza della solidità del matrimonio tra Ann e Nick.

Il finale del film

Nella parte finale del film, i telespettatori conoscono meglio Lynette, una ragazzina capricciosa e ribelle. Il suo carattere mette a dura prova la pazienza di Ann e Nick. Infatti i due hanno deciso di continuare a fingere di essere una coppia ed hanno accettato che la ragazzina vivesse per un periodo a casa loro. Questa situazione, però, molto presto porta allo scoperto la bugia dei due coniugi. La severa assistente sociale allora decide di accantonare la richiesta dei coniugi. Proprio quando tra Ann e Rick sembrava potesse esserci davvero un ritorno di fiamma.

A questo punto l’adozione sembra svanire. Ma interviene Lynette che, nel frattempo, ha avuto modo di conoscere Ann e Nick e di affezionarsi a loro.