Una puntata speciale di Chi l’ha visto sul Coronavirus è prevista per venerdì 13 marzo su Rai3. L’appuntamento è in prima serata alle 21.20 in diretta dagli studi di via Teulada. Cambia il palinsesto della terza rete diretta da Silvia Calandrelli per dare più informazioni possibili.

Coronavirus Speciale Chi l’ha visto venerdì 13 marzo su Rai 3

Speciale Chi l’ha visto? sull’emergenza Coronavirus è la proposta della terza rete per informare i telespettatori su quanto sta drammaticamente avvenendo nel nostro Paese.

In studio con la conduttrice Federica Sciarelli , ci sono gli esperti, tra cui medici con il fine di dare risposte chiare a tutte le domande dei telespettatori.

La Sciarelli riceve dubbi e domande dal suo pubblico e le rivolge ai tecnici in studio.

Si tratta in particolare di domande sulla salute, sulle modalità del contagio. Ma si cerca anche di dare notizie credibili e documentate su quello che si può e non si può fare e sui comportamenti più efficaci per combattere il virus.

Nella serata di venerdì, il prima time della terza rete doveva essere occupato dall’ultima puntata di PresaDiretta. Invece il programma di approfondimento è stato bloccato per dare spazio all’informazione. E l’informazione sul Coronavirus è oramai uno dei tempi più affrontati in tutti i palinsesti delle tv pubbliche e private.

La puntata di PresaDiretta che doveva andare in onda aveva per titolo Caccia al tesoro. Il giornalista aveva preparato una lunga e documentata inchiesta sul finanziamento pubblico ai partiti. Sarà recuperata appena la situazione migliora.

Chi l’ha visto? di mercoledì 11 marzo

Anche nella puntata di mercoledì 11 marzo Federica Sciarelli aveva dedicato un ampio spazio all’emergenza coronavirus.

In particolare Andrea Venturini e Giovanna Botteri erano intervenuti in collegamento. Era stato comunicato l’arrivo in Italia un’equipe di sanitari dalla Cina. Il fine è di portare l’esperienza accumulata nel loro paese, oltre che medicinali e macchinari.

La puntata aveva previsto anche altri ospiti, intervenuti in collegamento. E già si era percorsa la strada dell’informazione che sarà riproposta venerdì in prima serata su Rai 3.