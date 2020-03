L'amore dietro la maschera Rai 2

Rai 2 propone nel daytime pomeridiano il film dal titolo L’amore dietro la maschera. L’appuntamento è alle 14:00 sulla seconda rete diretta da Ludovico Di Meo. Per la fruizione in alta definizione ci si può sintonizzare sul canale 502 in HD.

Il film tv è una commedia con atmosfere da favola romantica. La durata è di un’ora e 30 minuti. La produzione è statunitense e canadese.

L’amore dietro la maschera – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie L’amore dietro la maschera sono: Autumn Reeser, Christopher Russell, Richard Burgi, Helen Colliander, Damon Runyan (La rosa di San Valentino), Chris Gillett, Neil Crone, Danny Smith. La regia è di Graeme Campbell.

Le riprese si sono svolte tutte a Toronto, capitale della provincia dell’Ontario in Canada. Il titolo originale è Midnight Masquerade. La pellicola è fruibile da un pubblico trasversale che prevede la presenza di minori.

L’amore dietro la maschera – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Elyse Samford (Autumn Reeser), una giovane imprenditrice molto nota ma ancora in condizioni economiche poco floride. La sua vita cambia radicalmente quando eredita da suo padre la società multimiliardaria Samford Candy.

Il genitore prima di andare in pensione ha deciso di affidare alla figlia la gestione della società multimiliardaria.

Si verifica però che, molto presto, Elyse si trova a dover fronteggiare una causa per violazione del marchio contro una società rivale. Allora si rivolge ad uno degli studi legali più importanti della città ovvero la Higgins Attoneyes & Sons. Qui lavora Rob Carelli (Christopher Russell), un giovane avvocato dal carattere molto estroverso, ma bravo nel suo lavoro.

Inspiegabilmente Rob viene preso di mira dal suo capo e dai suoi due figli arroganti e viziati. Questa situazione gli crea non pochi problemi professionali. Infatti Rob è vittima di tre veri e propri atti di bullismo.

Il responsabile dello studio legale, e quindi suo datore di lavoro, si chiama Carter Higgins (Chris Gillett). La presenza improvvisa di Elyse colpisce immediatamente Rob. Per lui si tratta di un vero e proprio colpo di fulmine.

Il finale del film

La parte finale del film ha le atmosfere più romantiche di tutta la pellicola. Poiché Halloween è alle porte, Elyse organizza un ballo in maschera e invita tutto lo studio legale Higgins. A Rob però viene impartito l’ordine di restare in ufficio e lavorare anche durante la notte di Halloween.

Ad un certo punto però la nipote di 12 anni Ruby (Helen Colliander), lo convince a partecipare al ballo. E gli suggerisce di indossare un magnifico costume da principe.

Quando Rob arriva alla festa, nessuno lo riconosce. Balla con Elyse che ne rimane attratta e vorrebbe capire chi è. Infatti ha capito che con questa persona potrebbe vivere la storia d’amore a lungo attesa in tutta la sua vita.

Le similitudini con la favola di Cenerentola

La storia raccontata ha le atmosfere di una vera e propria favola. Assomiglia molto alla fiaba di Cenerentola ma con i ruoli invertiti. Questa volta è il principe mascherato che fugge dal ballo e fa perdere le proprie tracce.

Naturalmente l’happy ending è assicurato.