Tv8 propone oggi nel pomeriggio il film tv dal titolo Un amore degenerato. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre alle 14:45. La pellicola arriva in Italia in prima visione assoluta ed è una produzione statunitense del 2019.

Il genere è thriller con atmosfere molto ansiogene che scavano anche nella malattia mentale. Per questi motivi ne consigliamo la visione ai telespettatori adulti in grado di elaborare le situazioni raccontate.

Un amore degenerato film – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast degli attori del tv-movie Un amore degenerato è composto da: Emma Bell, Nick Ballard (Un Natale stellato), Bradley Bundlie, Gail O’Grady, Corbin Timbrook, Kate Miner, Robert Adamson, Caia Coley, Alicia James. La regia è di Michael Feifer.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, in particolare nella California del Nord e in alcuni piccoli centri limitrofi. La durata del film tv è di un’ora e 30 minuti. Il titolo originale è Deviant Love.

Un amore degenerato film – trama

La trama ha come protagonista Jamie (Emma Bell). La giovane donna ha un figlio. Ma il suo matrimonio è purtroppo finito quando Jamie ha scoperto tutti i tradimenti dell’ex consorte. Inizia per lei un periodo di grande depressione. Per cercare di sfuggire ai ricordi, Jamie si trasferisce con il figlio nella casa della sua famiglia. Vuole riflettere sul suo presente e soprattutto sul suo futuro.

Qui un giorno incontra Witt (Nick Ballard) un uomo di grande appeal e dotato di una gentilezza che immediatamente colpisce Jamie. Man mano che la loro conoscenza diventa sempre più profonda, Witt comincia a comportarsi in maniera sempre più protettiva nei riguardi di Jamie.

La donna che non riesce ancora a superare il dramma del suo matrimonio fallito, comincia ad appoggiarsi a Witt felice di essere finalmente protetta.

Witt le comincia a far credere che il suo ex marito ha addirittura intenzione di rapire il figlio. Intanto il sentimento di Jamie nei confronti di Witt sta per trasformarsi in amore.

Il finale del film

Proprio nel momento in cui Jamie spera che il suo futuro possa essere finalmente più roseo, scopre una terribile verità. Witt è suo cugino ed è affetto da paranoia schizofrenica. Ha trascorso buona parte della sua vita in istituti psichiatrici e non ha mai recuperato la perfetta salute mentale.

A questo punto Jamie comincia a prendere le distanze dall’uomo. Ma Witt, a sua volta innamorato, è pronto a fare di tutto pur di non perdere la donna amata. Arriva persino a commettere un omicidio. Infatti è convinto di dover mantenere la sua promessa di proteggere Jamie a qualsiasi costo.

Ma alla fine la situazione evolverà in maniera drammatica. A proprie spese Jamie si accorgerà che Witt è molto più pericoloso di quanto non sembri. Ad un certo punto la sua vita sarà addirittura in pericolo.