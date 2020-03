Un principe per l'estate Rai Premium

Questa sera, domenica, alle 21:20 Rai Premium manda in onda il film dal titolo Un principe per l’estate. Si tratta di una pellicola di produzione statunitense e di genere romantico, una vera commedia sentimentale. La durata è di un’ora e trenta minuti. Il film tv è stato trasmesso lo scorso gennaio 2020 sull’emittente Rsi La1, principale televisione svizzera in lingua italiana.

Un principe per l’estate – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie Un principe per l’estate sono: Taylor Cole, Jack Turner, Lauren Holly, Marina Sirtis, Kassandra Clementi, Vanessa Angel, Brian Dare, Walter Platz, Ashley Santos. La regia è di Peter Sullivan.

Le riprese si sono svolte prevalentemente a Park City, città degli Stati Uniti d’America, nella contea di Summit e di Wasatch, nella regione Wasatch Back, nello Stato dello Utah.Il titolo originale della pellicola è My Summer Prince.

Un principe per l’estate – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come Mandy Cooper, una giovane assistente molto ambiziosa. Infatti aspira a diventare un’esperta di pubbliche relazioni a livello dirigenziale. Ha cercato molte possibilità, ma sempre senza successo. Un giorno, finalmente, comprende che può essere arrivato il momento di mettere alla prova le proprie capacità.

L’occasione, del tutto inaspettata, si materializza nella piccola città di Greenbriar, in Idaho. Qui il principe britannico Colin di Edgemere viene arrestato. Il giovane monarca è un uomo estremamente affascinante, ma è conosciuto per il comportamento discutibile all’insegna di scandali anche sessuali. L’ultimo scandalo è stato più terribile e ne hanno parlato tutti i media al punto da compromettere l’immagine di lui stesso e della dinastia alla quale appartiene.

Dall’entourage del principe viene chiamata l’agenzia per la quale lavora. il suo capo, però, è ammalato e non può rispondere alla chiamata della famiglia reale.

Il finale del film

Nella parte finale del film, accade quanto nessuno si aspettava. Intanto Mandy Cooper, si fa passare per la responsabile dell’agenzia e si impegna a dare il proprio contributo a ripulire l’immagine del principe. Anche sua altezza reale crede di interagire con il responsabile dell’agenzia. Mandy mette a punto un piano che è finalizzato a ricostruire la dignità dell’illustre personaggio facendo ricordo anche ai media.

Molto presto la giovane farà una scoperta sorprendente: comprende di essersi innamorata del suo “cliente”. Ma si rende anche conto che non può continuare a mentire sulla sua identità.

E così, per una coincidenza inaspettata, la scoperta che non è capo dell’agenzia, avverrà mettendola, inizialmente in grande imbarazzo.

Il suo timore, adesso, è di perdere l’uomo del quale si è perdutamente innamorata.

Ma, quando la sua identità di assistente verrà a galla, accade un altro evento singolare che prelude all’happy ending.