Esordio, questa sera domenica 15 marzo della serie Bella da morire con la prima puntata. Protagonista nel ruolo di Eva Cantini c’è Cristiana Capotondi. Ne cast ci sono anche Lucrezia Lante della Rovere, Benedetta Cimatti, Giulia Arena, Matteo Martari, Paolo Sassanelli, Margherita Laterza. Quattro le puntate previste.Al centro della storia un femminicidio sul quale indaga una poliziotta.

Bella da morire puntata 15 marzo – la scomparsa di Gioia

La puntata di questa sera inizia con Eva Cantini (Cristiana Capotondi), ispettrice di polizia che fa ritorno a Lagonero, sua città natale. Lagonero è una cittadina immaginaria, ricostruita nei dintorni di Roma tra Bracciano, il lago di Bracciano e Anguillara.

Il rientro della poliziotta nella sua città natale è dovuto alla particolare situazione in cui si trova la sorella Rachele (Benedetta Cimatti), giovane mamma single del piccolo Matteo. Rachele sta attraversando un periodo complicato dal punto di vista personale. Solo la vicinanza della sorella potrebbe aiutarla a ricostruirsi una vita serena.E per tale motivo, Eva ha deciso di aiutarla.

Eva Cantini e il rapporto con i colleghi

Eva Cantini già dal suo arrivo in commissariato, non avrà rapporti semplici con i colleghi. Dimostra fin da subito di avere un carattere duro e spigoloso e il Questore Festi la accoglie altrettanto bruscamente. I due non potranno che scontrarsi.

Quando poi Claudio Scuderi (Paolo Sassanelli) si presenta per denunciare la scomparsa della figlia Gioia, aspirante showgirl, Eva Cantini sembra essere l’unica a intuire che non si tratta di una semplice sparizione.

La poliziotta si occupa esclusivamente di donne scomparse e sa, per esperienza, che non scappano mai volontariamente. E quindi lotta, non demorde finché il Procuratore Capo Giuditta Doria (Lucrezia Lante della Rovere) le consente di avviare un’indagine. Per fortuna il PM è una donna che riesce a comprendere i dubbi della poliziotta e decide di essere dalla sua parte.

Gioia diventerà la sua ossessione, come altre prima di lei. Ed Eva si metterà sulle sue tracce lavorando senza sosta, affiancata da Marco Corvi (Matteo Martari), suo collega e vecchia conoscenza, che cercherà di tenere il suo passo.

Il cast della fiction

Il cast di Bella da morire. Di seguito il cast completo della nuova fiction di Rai 1: