L'inganno della seduzione Top Crime

Top Crime manda in onda questa sera in prime time alle 21:10 il film tv dal titolo L’inganno della seduzione. L’appuntamento è sul canale 39 del digitale terrestre. La pellicola è una produzione canadese. Il genere è drammatico con molti elementi thriller. La durata è di un’ora e 30 minuti.

Il film arriva in prima visione. Precedentemente è stato trasmesso solo sul canale Cine Sony che è stato successivamente spento l’11 luglio 2019.

L’inganno della seduzione – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie L’inganno della seduzione sono: Josie Davis (Doppia personalità), Marc Menard, Lochlyn Munro, Bruce Dawson, Gerard Plunkett, Chelan Simmons, Sarah Edmondson, Johannah Newmarch. La regia è di George Erschbamer.

Le riprese si sono svolte tra il Canada, in particola a Vancouver, e Malibù, città ad ovest di Los Angeles in California. Il titolo originale è Seduced by Lies.

L’inganno della seduzione – trama del film in onda su Top Crime

La trama ha come protagonista Lauren Colton (Josie Davis), una giovane donna che si è appena laureata e aspira ad una carriera di successo. Subito dopo aver conseguito la sospirata laurea far ritorno nella tenuta di famiglia che si trova sulla costa californiana di Malibù.

Il ritorno dai genitori e dal resto della famiglia non è felice come si aspettava. Infatti Lauren non ha mai avuto un buon rapporto con il padre Charles a causa del suo matrimonio con l’ex modella Katherine. Anche la sua sorellastra adolescente Tia si è scagliata contro di lei. Inoltre Lauren aveva avuto precedentemente un lungo legame con l’ex fidanzato Jonathan, un vero e proprio esperto nel settore dei computer.

Jonathan non si è mai rassegnato a perdere Lauren. E ad un certo punto il suo amore verso l’ex fidanzata diventa una vera e propria ossessione. In questa atmosfera già così movimentata sentimentalmente, un bel giorno arriva Brad Sterling, un giovane molto attraente, un brillante professionista nel settore della finanza. Brad è tra l’altro il nipote preferito dello zio Wade, un ricchissimo magnate americano.

Lauren, appena lo vede, rimane affascinata dalla sua presenza. Brad Sterling viene ospitato nella foresteria della grande casa in cui abitano i Colton.

Il finale del film

Nella parte finale del film, l’estrema volubilità di Lauren nel settore sentimentale comincia ad attirare su di lei le ire della famiglia e non solo. Anche la sua migliore amica la rimprovera. Ma Brad Sterling appare a Lauren come il perfetto principe azzurro. Crede di essere in grado di lasciarsi alle spalle tutto il tuo passato.

Non immagina però il grave pericolo che sta correndo. Non solo Brad Sterling non è la persona che sembra, ma nasconde un segreto e sta tramando proprio alle spalle di Lauren.

A questo punto tutte le persone che amano Lauren si rivoltano contro le sue scelte. E per la giovane donna il pericolo aumenta ancora di più.