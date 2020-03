Tv8 trasmette nel daytime pomeridiano di oggi lunedì 16 marzo il film dal titolo Delitti e alta moda. L’appuntamento è alle 14:25 sul canale 8 del digitale terrestre ed al numero 508 per la fruizione in alta definizione. La pellicola, datata 2019, arriva in Italia in prima visione assoluta.

La durata della pellicola è di un’ora e 30 minuti. Il genere è thriller e se ne consiglia la visione ad un pubblico adulto, per le tematiche trattate.

Delitti e alta moda film – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che prendono parte al cast del tv-movie Delitti e alta moda sono: Lucy Loken, Wes McGee, Gary Bristow, Katherine Diaz, Jessica Galinas, Seth Goodfellow, Kiki Harris, Tatum Price. La regia è di Damián Romay (Crudele fissazione).

Il titolo originale è A Model Kidnapping. La colonna sonora della pellicola è affidata a José Luis Canalejo. Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, in particolare in Florida, dove è ambientata la vicenda raccontata. La realizzazione è a cura della Sunshine Film Florida.

Delitti e alta moda – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Grace (Lucy Loken), un’aspirante modella che ha il sogno di calcare le passerelle di moda. Dopo aver realizzato molti tentativi per far avverare il proprio desiderio, incontra per caso il fotografo Hunter Kelly (Wes McGee), che le offre una possibilità inaspettata. Infatti la convince di essere il professionista giusto per lanciare la sua carriera nell’ambito dell’alta moda.

Grace si fa convincere e accetta la realizzazione di un servizio fotografico nel laboratorio di Hunter Kelly. Ma non si tratta di un impegno di lavoro come il fotografo aveva fatto credere alla ingenua Grace. Infatti Hunter Kelly svela molto presto le sue vere intenzioni. E quanto Grace arriva nel suo studio le impedisce di andare via. Insomma letteralmente la rapisce.

Il suo obiettivo è di utilizzare la bellezza e l’avvenenza di Grace su un sito web che si occupa di immagini erotiche e sexy. Insomma una sorta di sito pornografico. E così Grace si ritrova prigioniera di Hunter Kelly che cerca di convincerla a diventare la nuova stella del sito web promettendole in cambio somme di denaro molto alte.

Il finale del film

La parte finale del film si rivela ancora più drammatica per la giovane Grace. Intanto è stata segnalata la sua scomparsa e il detective Hogan (Gary Bristow) si mette sulle sue tracce. Grace finge inizialmente di accettare le proposte di Kelly. Vuole cioè prendersi del tempo per trovare una maniera per scappare. Non accetta in alcun modo di diventare la prossima vittima del fotografo.

Infatti è riuscita a capire da alcune frasi del suo sequestratore che altre ragazze prima di lei avevano subito la stessa sorte. Si tratta adesso di capire dove sono le vittime precedenti di Hunter Kelly.