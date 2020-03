Il fiume della vita Mekong River Kwai Rai Premium

Rai Premium propone questa sera in prime time il film dal titolo Il fiume della vita: Mekong River Kwai. L’appuntamento è sul canale 25 del digitale terrestre e, per la fruizione in HD al numero 525. Si tratta di una pellicola di genere drammatico di produzione tedesca datata 2018.

La durata è di un’ora e 30 minuti. Il titolo originale è: Fluss des Lebens: Kwai – Familienbande.

Il fiume della vita: Mekong River Kwai – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie Mekong River Kwai sono: Nadeshda Brennicke, Tilo Prückner (Windstorm), Maria Matschke, Duangjai Hiransri, Krit Trairatana, Gertrud Roll, Heinrich Giskes, Martin Seifert. La regia è di Bettina Blümner.

Le riprese si sono svolte in parte in Germania e successivamente in Thailandia nei pressi del fiume Khwae Noi. Il fiume è noto grazie al romanzo Il ponte sul fiume Kwai da cui è stato tratto il film del 1957 di David Lean vincitore di sette premi Oscar.

La pellicola arriva in Italia in prima visione. È stata trasmessa soltanto il 5 settembre 2019 su RSI La1, la principale televisione svizzera in lingua italiana.

Il fiume della vita: Mekong River Kwai – trama del film in onda su Rai Premium

Il film ha come protagonista la giovane Sarah che da anni ha un rapporto molto controverso con il padre Jochen. Proprio sulla base di questa ostilità, l’anziano genitore, appena andato in pensione dal proprio lavoro, senza alcun preavviso, vende la casa di proprietà.

Con la somma ricavata, si trasferisce in un resort della Thailandia. In effetti l’anziano Jochen non gode di ottima salute ed ha bisogno di cure. Nel resort che ha scelto gli hanno assicurato di prendersi cura delle sue malattie e di essere assistito ad una somma molto più bassa di quanto invece sarebbe stato necessario in Germania.

Quando Sarah viene a conoscenza di questa notizia rimane letteralmente sconvolta. Non se lo aspettava. Ma a sua volta prende una decisione singolare: sceglie di trasferirsi in Thailandia dal padre nella speranza di poter comprendere i motivi per i quali il genitore ha lasciato tutto per una nuova vita.

Sarah ha preso questa decisione con molto rincrescimento e ha deciso di portare con sé in Thailandia anche la figlia Leah.

Il finale del film

Giunta a destinazione sul fiume Kwai Sarah si trova dinanzi ad un’ennesima sorpresa. Il padre Jochen non solo non è malato e gode di ottima salute, ma addirittura si è fidanzato con una thailandese molto più giovane di lui.

Nella parte finale del film Sarah viene a sapere che la fidanzata del padre si chiama Nissa. Sospettosa, vuole immediatamente conoscerla. La donna, dal suo punto di vista occidentale, nutre molti sulle usanze orientali con le quali adesso dovrà fare i conti. Inizialmente mostra un atteggiamento estremamente dubbioso nei riguardi degli abitanti della zona.

Man mano però che trascorre il tempo, i suoi pregiudizi iniziano lentamente a dissolversi. Questo accade soprattutto quando conosce un affascinante musicista, Kamon. Sarà proprio l’amicizia con un tale artista a farle superare i suoi timori ed i suoi pregiudizi. Inoltre Kamon riuscirà, con la forza della sua differente visione di vita a fare in modo che Sarah si riavvicini al padre.