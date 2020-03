Luna di miele fatale Tv8

Tv8 propone nel daytime pomeridiano il film tv dal titolo Luna di miele fatale. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre free con il Tv movie che propone scene ricche di adrenalina. Vengono mescolate atmosfere da romanzo giallo a ingredienti polizieschi.

La durata della pellicola è di un’ora e 30 minuti, la produzione è statunitense e il titolo originale è Deadly Honeymoon.

Luna di miele fatale – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film tv Luna di miele fatale sono: Chris Carmack (Natale è sempre Natale), Summer Glau, Erik Palladino, Zoe McLellan, Mark Harelik. La regia è di Paul Shapiro che è anche produttore e scrittore.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti e alcune nelle isole Hawaii. I paesaggi e gli scorci panoramici rappresentano il valore aggiunto della pellicola la cui visione è riservata ad un pubblico adulto. Inoltre alcune scene sono state girate anche a Tahiti, la più grande isola della Polinesia francese.

Luna di miele fatale – trama del film in onda su Tv8

La trama del film in onda questo pomeriggio ha come protagonisti Trevor Forest (Chris Carmack) e Linda Forrest (Summer Glau). I due si sono sposati da poco e decidono di trascorrere la loro luna di miele su una nave da crociera che tra gli altri approdi prevede anche le isole Hawaii.

Trevor Forest è un imprenditore texano di grande appeal. Neanche durante la luna di miele però riesce a tenere a freno alcuni suoi difetti. Tra questi la tendenza a flirtare con giovani donne. Ma soprattutto ha il vizio di giocare d’azzardo. E continua anche nel corso del suo viaggio di nozze.

Quando la nave arriva a Tahiti accade una tragedia inaspettata. Una sera Trevor e Linda conoscono alcuni passeggeri stranieri. La loro amicizia si consolida nel corso dei giorni fino a quando insieme cominciano ad assumere droghe sintetiche. Quando la serata è finita, la coppia in viaggio di nozze fa ritorno nella propria cabina. Il mattino seguente Linda scopre che il marito è scomparso.

Il finale del film

Nella parte finale del film l’attenzione è puntata proprio sulla scomparsa di Trevor Forest. Il capitano della nave da crociera sa che sulla nave c’è un agente dell’FBI. Si tratta di Gwyn Merced che era in vacanza con la famiglia. Decide di chiedergli di indagare discretamente per capire se Trevor sia stato gettato in mare volontariamente, oppure sia precipitato dall’imbarcazione a seguito di un malore dovuto proprio all’assunzione di droghe.

L’agente inizia a seguire i tre stranieri con i quali la coppia aveva fatto amicizia. Si tratta di tre uomini d’affari ungheresi Luca, Max e Ben. Tra l’altro proprio con loro tre Trevor aveva giocato d’azzardo. Gwyn Merced vuole capire se sono dei criminali oppure semplicemente dei giocatori d’azzardo.

Alla fine scoprirà che i tre nascondono altri programmi segreti.