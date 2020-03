Tv8 propone nel pomeriggio di oggi subito dopo il film Luna di miele fatale, la pellicola Un anello a primavera. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre free e al numero 508 per la fruizione in alta definizione.

La produzione del tv movie è statunitense e canadese. Il genere è da commedia e la durata è di un’ora e 30 minuti. La visione della pellicola è consigliata ad un pubblico trasversale che prevede la presenza di minori.

Un anello a primavera film – cast, regia, riprese, location, attori

Il cast del tv-movie Un anello a primavera è composto dagli attori: Rachel Boston (Il dono dell’imprevidibile), Kirby Morrow, Ali Liebert, Jesse Moss, Stephen E. Miller, Jillian Fargey, Chris Jacot, Stephanie Powers, Chad Krowchuk. La regia è di Kristoffer Tabori.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare nella Columbia Britannica. A realizzare il film è stata la Hallmark Channel insieme alla Johnson Productions Group e alla Ring Production. Il titolo originale è A Ring by Spring.

Un anello a primavera – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Caryn Briggs, una consulente finanziaria molto conosciuta nel suo settore. La giovane ha sempre pensato solo ed esclusivamente alla sua carriera. Perciò a 30 anni si ritrova ancora single, ma non ha alcuna fretta di sposarsi. È sempre stata molto scettica sul matrimonio ritenendo che l’impegno con un possibile partner avrebbe significato fare delle rinunce sul proprio futuro professionale.

Ragionando in quest’ottica ha rinunciato ad una serie di fidanzamenti che avrebbero potuto rappresentare per lei una stabilità personale ma una limitazione alla propria libertà.

Un giorno partecipa ad un evento di beneficenza. Si tratta di una raccolta fondi per una causa solidale. Insieme a lei ci sono gli amici Greg (Chad Krowchuk) e Stephanie (Ali Liebert). Aggirandosi per gli stand, entra nel padiglione dell’indovina Madame Rue (Stephanie Powers) e accetta di farsi leggere la mano.

Madame Rue le predice con fare anche abbastanza minaccioso che o avrà una proposta di matrimonio per la primavera, oppure non si sposerà più.

A questo punto Caryn ricorda che il suo ultimo fidanzato l’aveva lasciata perché era certo che lei non sarebbe mai diventata una buona moglie. Questo ricordo, insieme alla predizione della maga, convince Caryn a cambiare completamente il suo atteggiamento nei riguardi degli uomini. È questa l’unica certezza per non rimanere sempre sola.

Il finale del film

Nella parte finale del film, a Caryn viene fatta una proposta di lavoro molto prestigiosa. La nuova occupazione richiede anche la presenza del suo capo Tom Halsey (Kirby Morrow) con il quale ha sempre avuto un rapporto di complicità.

Quando i suoi migliori amici Stephanie e Greg convolano finalmente a nozze, Caryn comincia a temere di rimanere sola. Ma proprio in questo periodo conosce il giovane Bryce (Chris Jacot) che finalmente le mostra un amore disinteressato. Bryce insomma le dice di accettarla con tutti i propri pregi e difetti. Ed è questa la molla che farà cambiare radicalmente Caryn.