L’Eredità ha un nuovo campione Gabriele da Frosinone. Il giovane concorrente ha letteralmente sbancato la sua prima Ghigliottina vincendo la somma di 90.000 euro. È accaduto nella puntata del 18 marzo 2020 del game show condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale di Rai 1.

Il conduttore non ha potuto neanche festeggiare la vittoria del concorrente, come tradizionalmente accade. Infatti è prassi che arrivano le cosiddette professoresse con le bottiglie del prosecco sponsor del programma. Questa volta Insinna e il giovane vincitore sono stati distanti l’uno dall’altro, enfatizzando soltanto la notevole vincita senza avvicinarsi. Sottolineiamo che la puntata era stata registrata prima del decreto del governo sulle restrizioni approvate per limitare l’emergenza coronavirus in Italia.

L’Eredità 18 marzo – il percorso di Gabriele da Frosinone

Gabriele da Frosinone è alla sua seconda puntata. Non è stato molto fortunato nella prima fase del gioco La sfida dei sette che non è riuscito a superare. Avrebbe dovuto dare la giusta collocazione ad alcuni vip: se appartenenti al mondo dello spettacolo o della canzone. Sfortunatamente è stato selezionato dalla campionessa per il famigerato gioco dei 60 secondi per la prima eliminazione. Invece è riuscito ad avere la meglio ed è approdato al gioco successivo, il cosiddetto Questo o quello.

È riuscito invece ad avere fortuna nel gioco dei Paroloni. Infatti ha dato la giusta definizione della parola Crumena che significa Borsellino. In questo modo si è assicurato l’accesso al Triello. In tale fase del gioco si è confrontato con Marina da Roma e con Aurora. Purtroppo l’ex campionessa non è arrivata ai Calci di rigore che sono stati giocati da Gabriele e Aurora.

Gabriele è riuscito ad avere la meglio dando subito quattro risposte consecutive contro le due della sua avversaria.

L’Eredità Ghigliottina 18 marzo

Ed eccolo così alla sua prima Ghigliottina. Vi è arrivato con la somma di 180.000 euro. Nella scelta delle parole ha dimezzato soltanto una volta raggiungendo la non indifferente somma di 90.000 euro. Le cinque parole erano le seguenti: Raccogliere, Integrale, Sondaggio, Tv e Fellini. Gabriele ha consegnato la busta nella quale era contenuta la parola Intervista.

Flavio Insinna ha lasciato il pubblico con una certa suspense ma poi ha ammesso che la parola era giusta ed ha festeggiato nei limiti del possibile, come vi abbiamo detto, la vincita del giovane Gabriele.

Chi è Gabriele da Frosinone campione de L’Eredità

Il nuovo campione che ha sbancato L’Eredità viene da Frosinone. Studia Monitoraggio e Conservazione delle Biodiversità ed ha una fidanzata di nome Federica. È arrivato nella grande famiglia de L’eredità soltanto nella puntata precedente. Questa sera torna per difendere il titolo e magari cercare di incrementare il già consistente montepremi accumulato.