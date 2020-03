Non ti libererai di me Tv8

Tv8 manda in onda nel daytime pomeridiano il tv-movie dal titolo Non ti libererai di me. L’appuntamento è alle 14:15 sul canale 8 del digitale terrestre, oppure al 508 per la fruizione in alta definizione.

Il film è una produzione statunitense della durata di un’ora e 30 minuti. Le atmosfere sono thriller, e la vicenda è ambientata nel mondo del nuoto.

Non ti libererai di me – cast, regia, attori, riprese, ambientazione

Gli attori che prendono parte al cast del tv-movie Non ti libererai di me sono: Javicia Leslie, Keesha Sharp, Tom Maden, Madison Iseman, Zak Henri, Cameron Jebo (Bello, perfetto, killer), Ivar Brogger, Charles Christopher, Gio Fonseca. La regia è di Lee Friedlander.

Il titolo originale è Killer Coach, inizialmente la pellicola, datata 2016, avrebbe dovuto avere come titolo Swim at your own Risk. Le riprese si sono svolte tutte a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America.

La visione è consigliata ad un pubblico adulto, vista anche la fascia oraria in cui va in onda. La vicenda raccontata è ispirata ad una storia realmente accaduta.

Non ti libererai di me – trama del film in onda su Tv8

Protagonista della vicenda raccontata è Samantha Morgan (Javicia Leslie), una studentessa liceale molto brava nel nuoto. Per l’età anagrafica è davvero un fenomeno.

La madre Gina Morgan (Keesha Sharp) decide di investire sul futuro della figlia Carla e di farla allenare da un nuotatore di successo. La scelta cade sul giovane Bryce Hinge (Tom Maden). L’obiettivo è di mettere in condizioni la giovane studentessa di partecipare ad una serie di gare di nuoto molto importanti a livello nazionale. Si tratta dei Trials USA.

Samantha comincia gli allenamenti. Tra il giovane Bryce e lei nasce una sintonia immediata, non solo dal punto di vista professionale. Il normale rapporto tra allenatore e atleta si trasforma ben presto in una vera e propria ossessione di Bryce per Samantha.

Inizialmente Samantha resiste perché pensa ai suoi obiettivi professionali. Molto presto però Bryce inizia un vero e proprio corteggiamento intensivo. Vuole insomma in tutti i modi, sedurre la sua allieva. Dopo aver accettato il corteggiamento del giovane allenatore, Samantha cambia idea e tenta di liberarsi di lui. Non sarà facile perché la nuotatrice ignora le intenzioni nascoste di Bryce nei suoi riguardi.

La rottura tra i due metterebbe in pericolo non solo la sua stessa vita ma anche quella di tutte le persone della sua famiglia. Il finale sarà davvero al cardiopalma.

Curiosità

In California, dove si svolge la vicenda, gli insegnanti possono avere rapporti intimi con studenti adulti purché consensuali. Insomma fare sesso con gli allievi non significa commettere un crimine.

In 23 Stati degli USA invece si tratta di un vero e proprio crimine quando un allenatore fa sess0 con uno studente. Una legge del 2012 ha cercato di allineare la California con tutti questi Stati. Purtroppo la legge non è stata approvata.