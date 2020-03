Torna oggi Domenica in con la puntata del 22 marzo condotta da Mara Venier. La conduttrice riprende il suo posto nel day time pomeridiano di Rai 1 alle 14.00 e lo manterrà fino alle 17:20.

Domenica in torna Mara Venier – ospite Luca Argentero

E’ una Domenica in che si svolge in uno studio vuoto. La conduttrice manda avanti il programma con molti collegamenti via Skype proprio come sta accadendo in tutti i programmi delicati all’informazione in questo drammatico periodo di coronavirus.

Molti degli ospiti sono quelli che dovevano intervenire domenica scorsa quando la puntata fu momentaneamente sospesa per motivi precauzionali.

Tra gli ospiti di oggi c’è Luca Argentero. L’attore torinese viene a presentare la nuova serie di cui è protagonista dal titolo Doc -nelle tue mani. Il primo appuntamento è previsto giovedì 26 marzo nel prime time di Rai 1.

La serie è ispirata ad un fatto realmente accaduto. Argentero interpreta Andrea Fanti un primario ospedaliero che dopo un incidente perde la memoria e cancella gli ultimi dodici anni della sua vita. La serie tratta un tema delicato ed è ispirato ad una storia realmente accaduta. Infatti il vero medico era in forza all’ospedale di Lodi.

Gli altri ospiti di Mara Venier

Tra gli altri ospiti di Mara Venier ci sono anche Lino Banfi e Renzo Arbore. Banfi doveva intervenire già la scorsa settimana. Renzo Arbore è in collegamento.

Lo show man nazionale lancia un appello a tutti gli italiani, soprattutto agli over 65, affinchè restino a casa. Interviene anche Don Antonio Mazzi carissimo amico e confidente di Mara Venier.

Per quanto riguarda lo spazio musicale di Domenica in di oggi, intervengono Arisa e in collegamento Gigi D’Alessio. Il cantante si esibisce in un medley dei suoi brani pur non essendo in studio.

inoltre ci saranno collegamenti virtuali tramite Skype con alcune famiglie italiane che raccontano la propria esperienza di vita in questo momento così drammatico