Nuova puntata di Melaverde, oggi, domenica 22 marzo. I due conduttori on the road sono oggi tra le province di Cuneo e di Brescia. Sempre alla ricerca delle eccellenze del nostro paese. L’appuntamento è alle 11.55 su Canale 5. La produzione del programma sottolinea che la puntata è stata registrata prima dell’entrata in vigore del decreto del 4 marzo con le misure restrittive per bloccare il coronavirus.

Melaverde puntata 22 marzo in provincia di Cuneo

Questa settimana Melaverde raggiunge la provincia di Cuneo, una zona che non tutti sanno essere tra le più vocate alla frutticoltura in Italia. Esattamente si arriva a Lagnasco dove si coltivano Mele e Kiwi. Frutti che vengono raccolti tra la fine dell’estate e l’autunno, ma che raggiungono i mercati del mondo durante tutto l’anno. Questo è possibile grazie ad una scrupolosa pianificazione tra coltivatori che consegnano il raccolto in centri logistici organizzati. Questi ultimi si occupano di preservare la frutta fino al momento della vendita.

Il viaggio inizia conoscendo la storia della frutticoltura di questa zona, capiremo come si coltivano mele e kiwi, dalle fasi di potatura fino alla raccolta. Successivamente si segue tutto il processo che permette di avere frutta sempre fresca sulle nostre tavole. Sarà un viaggio fra tradizione e tecnologia in una terra che ha fatto, e continua a fare, la storia della frutticoltura italiana.

Melaverde in provincia di Brescia Altra tappa di Melaverde è la provincia di Brescia, precisamente la Franciacorta. Viene raccontata una terra, un tempo paludosa, che i Monaci Benedettini hanno bonificato in epoca medioevale, riscoprendo così la sua vera vocazione agricola. In questa zona, Intere famiglie contadine, hanno vissuto di agricoltura e allevamento. E tra loro ce ne era una che nel 1898 iniziò, con il bisnonno Paolo, la propria storia contadina. Da allora son passati più di 120 anni e 5 generazioni e la piccola stalla è diventata una vera azienda agricola che alleva 80 bovini da carne e coltiva oltre 2500 piante d’olivo. La vigna non è mai mancata. E l’accoglienza, che da sempre ha contraddistinto questa famiglia, si è concretizzata in un agriturismo dove rivivono i sapori di un tempo. I piatti preparati da nonna e mamma. Sono loro a spiegare il segreto del successo. Non scordare mai il passato proponendo uno scorcio di vita contadina dove prendersi una pausa dalla frenesia di tutti i giorni. Le storie di Melaverde 22 marzo

La mattinata inizia, però, alle 11:20 con una Storia di Melaverde dal titolo “farine di tradizione”. Si tratta di racconti già realizzati ma riproposti sotto una nuova chiave di lettura.