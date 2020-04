Questa sera sabato 11 aprile 2020, alle ore 21.40 su Canale 5 va in onda in replica Ciao Darwin 8 – Terre desolate. La puntata riproposta è stata trasmessa lo scorso 29 marzo 20019. Lo scontro prevedeva Cime vs Rape.

Dopo la sfida, sempre in replica, della scorsa settimana, durante la quale si erano confrontanti il Family Day e il Gay Pride, questa sera si cambia registro. Paolo Bonolis gestisce la nuova gara a suon di trash tra due nuove squadre formate rispettivamente da Cime e Rape. Noi vi riproponiamo la diretta di tutte le fasi del programma condotto, come al solito, da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ciao Darwin 8 replica 11 aprile

Inizia la replica della terza puntata. Paolo Bonolis presenta la sfida di questa sera: Cime vs Rape ed introduce i capitani: Umberto Broccoli per le cime e Carmen Di Pietro per le rape. Ricordiamo che Umberto Broccoli è archeologo, autore televisivo, conduttore radiofonico e televisivo, saggista e accademico italiano. Carmen di Pietro è show girl ed ex modella, nota al mondo del gossip.

Entrano poi Madre Natura e Luca Laurenti. La spalla storica di Bonolis indossa una lunga gonna di tulle e le scarpe col tacco. Gli assistenti di studio tentano di legarlo per aiutarlo a scendere dalla scala.

Inizia la gara. Broccoli spiega perchè le cime sono superiori alle rape: “Si tratta di andare controcorrente. In un mondo in cui le rape sembrano prevalere è giusto essere cime”. Le cime hanno scelto come canzone simbolo “Occidentali’s Karma”.

Carmen Di Pietro risponde, inneggiando alle rape: “Quello che vale nella vita è la bellezza, non il titolo di studio carissimi. Basta con questo pensare, siete dei secchioni incredibili! Chi l’ha detto che essere rape significa essere stupidi?”. La loro canzone simbolo è “Siamo una squadra fortissimi”.

La prima sfida è vinta dalle cime. Entra poi Laurenti con una sua invenzione: il cassodrone. Un cassone dell’immondizia telecomandato.

Ciao Darwin 8 replica 11 aprile – il Genodrome

La seconda prova è il Genodrome, un percorso ad ostacoli molto complicato e anche pericoloso. Partono per prime le cime.

Tocca poi alle rape. Il percorso è tortuoso, i concorrenti cadono, scivolano, prendono botte incredibili, faticano. Le scene sono esilaranti. Ma è evidente lo sforzo dei partecipanti.

La vittoria è schiacciante per le Cime.

La Macchina del Tempo dell’11 aprile

Con la nuova gara, la macchina del tempo, si torna indietro nel passato. Laurenti accompagna i due rappresentanti delle squadre negli anni ’90. Spice girls, Max Pezzali, Fiorello, Baywatch…sono solo alcuni dei personaggi che popolano quegli anni.

I concorrenti non sembrano molto a loro agio in questa atmosfera e dimostrano di ricordare poco di quegli anni. La cima batte però nettamente la rapa.

La rapa dà grande prova di autoironia e fa ridere con risposte sconclusionate e sopra le righe. I decibel della sua ugola lasciano storditi quasi quanto il suo stile di danza.

I concorrenti devono indossare scarpine di gommapiuma e provare a realizzare un goal in perfetto stile Mondiali di calcio anni ’90 – Notti magiche. La rapa in gara riesce a segnare ed inizia ad esultare facendo ruote e capriole ovunque.

Si torna ai giorni nostri. Ancora una volta sono in testa le cime.

E’ il momento del dibattito. Viene data la parola ai membri di entrambe le squadre. Uno alla volta si alzano in piedi dichiarando i motivi per i quali ritengono la propria squadra sia superiore all’altra.

“La cultura è il meglio di noi stessi che trasmetteremo ai posteri” – afferma una cima. “La cultura e l’intelligenza sono diverse, scendete dal piedistallo perchè della vita non conoscete niente. Vi possiamo insegnare tanto” – risponde una rapa.

Prova coraggio

Finalmente vincono le rape. La differenza tra le due squadre si assottiglia.

Il mondo capovolto è la prova di coraggio di questa sera, mostra come funzionerebbe il mondo al contrario. Una rapa ed una cima vengono imbragate e calate all’interno di una teca. Devono inserire le proprie mani tra animali pericolosi, materiali ed oggetti inconsueti.

Vincono le rape e passano in vantaggio. Quattro punti dividono le due squadre.

Ciao Darwin 8 defilè, sfilata, discoteca, intimo, Cime vs Rape

E’ il momento della sfilata. I concorrenti delle due squadre indossano un abito da giorno, uno da sera, uno da discoteca e l’intimo. Gli outfit delle rape sono aggressivi, molto sexy. Quelli delle cime sono molto più castigati. Vincono ancora le rape.E non poteva essere diversamente.

Prova conclusiva: i cilindroni. Una cima ed una rapa vengono chiuse all’interno del cilindrone. Ambedue rispondono alle domande poste loro da Paolo Bonolis per assicurare la vittoria alla propria squadra. Per ogni risposta sbagliata il tubo si riempie d’acqua.

Vincono le Cime. La puntata termina con il karaoke di uno dei concorrenti delle Rape.