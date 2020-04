Inga Lindstrom Cuore di ghiaccio La5

La5 trasmette questa sera il film tv Cuore di ghiaccio che fa parte del ciclo Inga Lindstrom. Ricordiamo che con lo pseudonimo di Inga Lindstrom scrive Christiane Sadlo, sceneggiatrice e giornalista tedesca oltre che scrittrice. La Sadlo è nota soprattutto per i libri a sfondo rosa da cui sono stati tratti i tv-movie.

La produzione è tedesca, il genere è drammatico e la durata è di un’ora e 30 minuti. Il film è stato trasmesso il 13 ottobre 2019 su La5. Una particolarità della pellicola è l’attenzione riservata all’amore dei protagonisti over 50.

Inga Lindstrom: Cuore di ghiaccio – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Martin Gies. I protagonisti sono Carin C. Tietze nel ruolo di Eva Sellgren e Philippe Brenninkmeyer che interpreta Kristian Norden.

Il film è girato in Svezia in particolare a Stoccolma. È andato in onda per la prima volta in Germania il 15 settembre 2013 su ZDF. La produzione è della Bavaria Fiction. Il titolo originale è Inga Lindström: Herz aus Eis.

Inga Lindstrom: Cuore di ghiaccio – trama del film in onda su La5

La protagonista della trama raccontata è Eva Sellgren divorziata e madre di due figli Rasmus e Lisa. La donna molto energica e determinata, gestisce un chiosco a Stoccolma. Un giorno però il locale viene chiuso e si ritrova nella necessità di trovare un nuovo lavoro.

Si improvvisa così governante e si propone presso la tenuta del ricco consulente aziendale Kristian Norden. L’uomo, molto noto nella zona, vive insieme al suo segretario ed assistente Frans Vidmark. Il suo carattere è freddo, scostante e soprattutto solitario.

Eva dimostra subito un carattere forte e indipendente che inizialmente irrita Norden. Lentamente però, riesce a farsi accettare e si rende conto che nella vita del suo datore di lavoro c’è un segreto. Infatti un giorno scopre nella villa una stanza per bambini perfettamente conservata ma mai utilizzata.

Intanto a casa Norden arriva Svenja, la figlia adolescente del consulente aziendale. La ragazza viene accolta con molta freddezza. Il padre dichiara apertamente di non voler assolutamente alcun rapporto con lei. Il motivo, che scopre Eva, è drammatico. La madre di Svenja è morta nel dare alla luce la figlia. E Norden non le ha mai potuto perdonare di essere stata la causa della morte dell’unica donna amata nella sua vita.

Il finale del film

Nella parte finale del film Eva decide di impegnarsi al massimo per cercare di riconciliare Norden con la figlia. Ad aiutarla in questa impresa arriva la figlia di Eva che vive a Stoccolma e studia legge.

In questo contesto Eva cerca di coinvolgere anche le due ragazze nell’impresa che si è prefissa. Rendendosi conto di non riuscirci alla fine decide di abbandonare l’incarico di governante. Quando Norden si rende conto di dover trascorrere l’intera sua vita in solitudine, comprende finalmente il suo affetto per la figlia Svenja. E si rende conto anche di essersi innamorato di Eva che ricambia in pieno i suoi sentimenti.

Inga Lindstrom: Cuore di ghiaccio – il cast completo

Di seguito il cast del film Inga Lindstrom: Cuore di ghiaccio e i rispettivi personaggi interpretati