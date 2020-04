Sogno e son desto è lo show in replica con Massimo Ranieri che va in onda sabato 25 aprile, in prima serata su Rai1. Ancora una volta l’invito della prima rete di viale Mazzini è tornare indietro nel tempo e rivedere i più importanti programmi del fine settimana. Nell’attesa che passi l’emergenza sanitaria e si possa tornare alla normalità, ancora un best of del sabato sera

Sogno e son desto replica

Sogno e son desto con Massimo Ranieri è una raccolta dei momenti migliori del suo show Sogno e son desto, andato in onda su Rai 2 con due edizioni. Rosario Fiorello ha fatto da apripista portando su Rai 1 Il meglio di Viva RaiPlay. Successivamente Roberto Bolle ha proposto il besf of sette giorni fa, di Danza con me. Adesso è la volta di Massimo Ranieri.

Proseguono, dunque, gli appuntamenti di Rai 1 con gli artisti che, insieme al pubblico, rivedono i loro show di successo del sabato sera.Infatti come già è accaduto con Fiorello e Bolle, anche Ranieri interviene, rigorosamente da remoto per presentare la replica dello show. Con lui si vivrà un’emozione particolare, scoprendo la sorprendente attualità di una canzone ascoltata e amata tante volte.

La serata speciale con Ranieri sarà l’occasione per condividere, insieme al protagonista, o momenti più intensi e caratteristici della prima edizione di Sogno e Son Desto.

Lo show musicale era stato realizzato sulle corde artistiche di Ranieri, personaggio molto amato da un pubblico trasversale. Nello show protagonisti erano i sentimenti forti e popolari. Si raccontano di nuovo storie e incontri, si riascoltano le migliori esibizioni. Si potranno rivivere con le emozioni e le speranze del tempo di allora, neppure troppo lontano, le difficoltà dell’epoca in cui stiamo vivendo.

Gli ospiti di Massimo Ranieri

Si ritroverà il grande spettacolo musicale di Ranieri con gli ospiti che ha accolto e con i quali ha duettato. Tra gli altri rivedremo Battiato, De Gregori, Bocelli, Bollani Paoli e Bennato. Ma si ritroveranno anche personaggi come Lucia Bosè, in una delle sue ultime apparizioni televisive. La diva è scomparsa recentemente per coronavirus.

Inoltre ci sono momenti spettacolari dedicati all’arte di Michelangelo Pistoletto, celebre in tutto il mondo. All’anagrafe Michelangelo Olivero Pistoletto, l’artista è pittore e scultore italiano, animatore e protagonista della corrente dell’arte povera.

E poi, naturalmente, il grande repertorio di Massimo Ranieri che ha, in questo particolare periodo, il compito di dare una speranza al pubblico per un futuro migliore.