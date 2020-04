Si chiama Revolution Storie dal futuro il programma in onda su Rai 2, condotto da Francesco Mandelli e Federico Russo.

Le puntate previste arrivano a partire dal 23 aprile in seconda serata.

Revolution Storie dal futuro Rai 2 propone Mandelli e Federico Russo

I due conduttori, Francesco Mandelli e Federico Russo conducono i telespettatori in un viaggio proiettato nel futuro. In particolare fanno riferimento alle grandi innovazioni che hanno caratterizzato e cambiato il nostro costume, le nostre abitudini, la nostra quotidianità. Quali sono queste innovazioni tecnologiche? E come stanno influendo sul nostro presente? A queste domande rispondono proprio Mandelli e Russo grazie al nuovo format dal titolo Revolution Storie dal futuro.

Strumento essenziale di cui si servono i due conduttori è una singolare macchina del tempo. Attraverso questo dispositivo, Mandelli e Russo verranno trasportati dal passato ai giorni nostri per incontrare gli ospiti che racconteranno i cambiamenti della nostra epoca.

Ogni ospite sarà infatti introdotto da un breve tuffo nel passato in cui i nostri conduttori si calano in specifici personaggi. Si tratta sempre di figure iconiche e in questo maniera, introducono alcune delle innovazioni che hanno portato a svolte epocali. Gli oggetti, le tecnologie, gli indizi con cui si relazioneranno ci riveleranno chi staranno per intervistare.

Revolution Storie dal futuro – la prima puntata

Nella prima puntata Francesco Mandelli e Federico Russo faranno tappa negli anni ’60, esattamente nel 1969. Vengono proposti i principali eventi che hanno caratterizzato quell’anno.

Si parla, innanzitutto di Woodstock o meglio del festival di Woodstock, manifestazione che si svolse a Bethel, una piccola città rurale nello stato di New York, dal 15 al 18 agosto del 1969. La sua fama è rimasta indelebile.

Altro argomento è la conquista dello scudetto da parte della Fiorentina.

E poi ancora, l’apertura della prima metropolitana a Roma. Impossibile non soffermarsi sull’evento storico dell’approdo sulla luna e della prima passeggiata lunare.

Poi, con un altro balzo temporale, i due conduttori raggiungono il 2001. Ancora un balzo all’indietro negli anni ’50.

Gli ospiti dei due conduttori

Con i due conduttori sono previsti gli ospiti Paolo Nespoli, Maurizio Zaffagnini l’inventore di ROCKIN1000, e Sara Roversi, cofondatrice del Future Food Institute.

Revolution è un Branded Entertainment content by Next14 per Peugeot in collaborazione con Rai Pubblicità, realizzato a bordo di una Peugeot 208, 100% elettrica.