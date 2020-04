Giovedì 23 aprile, in diretta dalle 21.15 su Sky Uno, Alessandro Borghese conduce la nuova edizione di 4 Ristoranti.

Quattro agguerriti ristoratori si sfidano a colpi di menù per ottenere il bonus del conduttore. Nella prima puntata Borghese si trova a Venezia, per decretare il miglior fegato alla veneziana della Laguna. La nuova edizione è stata registrata lo scorso autunno, prima dell‘Emergenza Coronavirus.

4 Ristoranti diretta 23 aprile Borghese sfidanti Venezia

Per la prima puntata di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese si trova a Venezia. Si sfidano i seguenti ristoranti : la Trattoria Povoledo, il Zanze XVI, L’Ogio ristorante e caffé contemporaneo e Riviera Ristorante per Onnivori.

Simone è il titolare della Trattoria Povoledo che si affaccia sul Canal Grande. Egli unisce la tradizione con piatti che hanno reso famosa l’Italia nel mondo. Il suo menù è stato tradotto in ben 9 lingue perché i suoi clienti sono gran parte stranieri. NIcola è proprietario del Zanze XVI, la sua è ristorazione moderna e giovane in un luogo affascinante come Venezia.

Riviera Ristorante per Onnivori di Gipi si trova sul canale della Giudecca. Propone una cucina eclettica e diversa dal solito. Orietta, unica donna in gara,é la titolare dell’ Ogio, che in veneziano significa olio.

4 Ristoranti Ogio il ristorante di Orietta

Alessandro Borghese e i ristoratori visitano il ristorante di Orietta, l’Ogio. I tre sfidanti non hanno apprezzato appieno la location della signora. I tavolini sono posizionati troppo vicini al Canale e c’è il rischio di bagnarsi se una barca o gondola passa di lì.Gradevole invece la tovaglietta a quadretti che rispecchia lo stile da trattoria.

I ristoratori ordinano zuppa di pesce, spaghettino alle vongole,risotto mazzancolle e funghi, e fegato alla veneziana. Come antipasto arrivano delle bruschette farcite.

Secondo i convitati la cena è abbastanza piacevole, manca la giusta sapidità. E le mazzancolle non sono state pulite correttamente, si trovano ancora le interiora. Poco da dire invece sui dolci.Per la cena hanno speso 151 euro, cifra ritenuta ragionevole. Ogio ottiene 75 punti.

4 Ristoranti diretta 23 aprile Trattoria Povoledo

Il secondo ristorante in gara è la Trattoria Povoledo di Simone. La location si trova in una posizione centrale e strategica per i turisti. Secondo gli sfidanti Simone potrebbe curare maggiormente l’arredamento. Il cameriere, visibilmente agitato, trema nel servire i drink per l’antipasto.

I ristoratori ordinano fegato alla veneziana,seppie alla veneziana, fritto della laguna, sogliola alla mugnaia. Come antipasto Simone ha scelto piatti a base di pesce, sia cotto che crudo.

I dolci degustati sono i biscotti veneziani, la torta alla ricotta,il tiramisù e il soufflè. Il titolare che non aveva ben compreso se Borghese desiderasse il semifreddo o il soufflè . Nel dubbio ha portato entrambi in tavola. Il conto della serata è di 238 euro. Ottiene 71 punti. La cucina era gustosa anche se il pesce e il fegato erano troppo cotti.

4 Ristoranti Zanze XVI

Il ristorante Zanze XVI propone una cucina minimal ma giovanile. Nel suo locale Nicola propone una cena al buio. SI tratta di piatti scelti interamente dallo chef per poter esprimere al meglio la sua creatività.

Gli sfidanti non riescono a trovare difetti negli antipasti a base di pesce. Sono considerati ottimi. Come primi, il cameriere porta il fegato alla veneziana (con crema al curry, crema ai pinoli e crema ai limoni neri) , l’angus, tortelli e risotto con agrumi e garusoli. I tortelli sono un po’ amari mentre gli altri sono molto gradevoli. Anche i dolci, particolari, hanno conquistato il palato degli ospiti.

Per l’ottima cena i tre ristoratori ed il conduttore pagano 341 euro. Nicola è attualmente al primo posto con 87 punti.

4 Ristoranti Riviera Ristorante per Onnivori

L’ultimo ristorante in gara è il Riviera Ristorante per Onnivori di Gipi. La location viene considerata troppo asettica. Manca quel tocco di colore per dare più anima all’ambiente.

Gli antipasti al buio sono buoni. Per i ristoratori è piacevole il contrasto tra il dolce e l’amaro. Come primi degustano un piatto a base di uovo sodo, zuppa di pesce, il piccione ed il fegato alla veneziana.

Meno apprezzati i dolci, in quanto non riuscivano a distinguere bene i singoli sapori. Il conto è di 354 euro. Gipi è al secondo posto con 77 punti.