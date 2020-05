L’Eredità torna con nuove puntate su Rai 1 dal 4 maggio 2020, alle 18.45. Il game show condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale, era stato sospeso il 23 marzo scorso per l’emergenza coronavirus. E, fino al 3 maggio sono state trasmesse le repliche dell’ultima edizione iniziata a settembre 2019.

L’Eredità 4 maggio 2020 diretta – Il torneo dei campioni per la Protezione Civile

Il quiz di Rai 1 riparte oggi rispettando le nuove regole del distanziamento sociale anti Covid – 19. La formula delle singole puntate resta invariata, ma a concorrere sono i campioni delle precedenti edizioni. Sono loro a sfidarsi ed a cercare di conquistare il montepremi più consistente. Infatti le somme vinte sono interamente devolute al corpo della Protezione Civile, la prima linea di difesa contro l’emergenza nazionale in corso.

Durante lo svolgimento della puntata, inoltre, l’IBAN della Protezione Civile resta sempre in sovrimpressione, per consentire agli spettatori di effettuare autonome donazioni.

L’Eredità 4 maggio 2020 diretta – Abbinamenti

Flavio Insinna inizia la nuova puntata dell’Eredità ringraziando gli spettatori. “Stasera faremo quello che sappiamo fare meglio: giocare.” dichiara il conduttore. In seguito, ricorda che le vincite si stasera saranno devolute in beneficenza alla Protezione Civile. Infine, spiega le modalità attraverso le quali, anche da casa, si può donare durante la trasmissione.

Quindi, presenta i campioni delle precedenti edizioni in gara stasera. Sono sei, e non sette come di consueto, per rispettare al meglio le distanze di sicurezza. Inizia Marco, con il gioco Abbinamenti. Il concorrente deve abbinare ai nomi propri letti dal conduttore le parole “monte” o “fiume”, a seconda dei casi. Riesce a indovinare tutti gli abbinamenti, e raddoppia il suo capitale iniziale.

Quindi è il turno di Lisiane da Roma, laureata in filosofia, sempre con il gioco Abbinamenti. Anche lei riesce ad arrivare alla fine della lista di abbinamenti.

Il concorrente successivo è Michele, laureando in Scienze Motorie, e il gioco cambia leggermente. Il concorrente deve proseguire con una parola le sigle dei cartoni animate celebri di cui il conduttore accenna appena una strofa. Non riesce, purtroppo, a vincere il raddoppio del suo montepremi.

In ordine, di seguito, gli ex campioni di stasera sono Elisa, Matteo e Giulia. Nessuno dei tre arriva alla fine della lista di parole da indovinare.

Dopo la prima prova, quindi, il conduttore pone domande a risposta multipla a tutti i concorrenti in sequenza. Il primo a commettere il doppio errore è Marco, che fa scattare l’allarme, e punta il dito contro Lisiane.

Inizialmente entrambi i concorrenti procedono spediti nel gioco a eliminazione, indovinando velocemente tutte le parole la cui definizione viene letta da Insinna. Lisiane va però in svantaggio, con più di 20 secondi di scarto da Marco. E, alla fine, Lisiana perde, e per stasera abbandona la competizione. Ma domani sera, ricorda Insinna, tornerà per giocare di nuovo.

L’Eredità 4 maggio 2020 diretta – Le quattro date

Nel gioco seguente, Insinna propone quattro date ai concorrenti, che devono indovinare a quale evento storico corrispondono.

Michele e Matteo sbagliano, mentre Elisa e Giulia indovinano. Di seguito, poco dopo, è Michele il primo a commettere il doppio errore, e decide di sfidare Elisa.

Inizialmente, Michele si pone in una situazione di estremo vantaggio, recuperato poco dopo da Elisa, che inanella numerose risposte corrette molto rapidamente. Quando ormai la distanza temporale sembrava incolmabile, il testa a testa finale è più esaltante del previsto. A spuntarla, alla fine, è proprio Michele, con appena 3 secondi e 96 decimi di vantaggio.

I Paroloni

Dopo una breve interruzione pubblicitaria, i giochi riprendono con la sfida il Parolone. Il conduttore propone una parola vetusta o non di largo uso, di cui i concorrenti devono indovinare la definizione.

Marco è il primo a indovinare, e si qualifica per la sfida successiva, il Triello. Soltanto i primi due concorrenti a indovinare andranno direttamente alla sfida successiva. I rimanenti, invece, dovranno sfidarsi per conquistare l’ultimo slot rimasto.