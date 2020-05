Torna questa sera, su Real Time, Vite al limite 8 con protagonista di puntata Gina Krasley. Il programma, dedicato alle persone molto oversize racconta la storia della giovane di Tuckerton, che tra l’altro ha anche citato in giudizio il reality. Il titolo originale è My 600-lb Life.

Vite al limite 8 la storia di Gina Krasley

La storia di Gina è molto controversa ed infatti ha ricevuto molte critiche, soprattutto da parte del popolo del web. La sua vicenda era iniziata con l’arrivo a Huston, dove ha sede la clinica del dimagrimento gestita dal dottor Nowzaradan. Gina aveva deciso di iniziare il suo percorso per perdere i chili di troppo.

Dopo l’arrivo e i primi modesti risultati ottenuti, Gina aveva subito una involuzione perché aveva ricominciato a prendere peso. Il dottore le aveva parlato cercando di motivarla perché l’intervento necessario poteva essere effettuato soltanto con un peso inferiore. Le era così stato dato anche un ultimatum.

A questo punto sarebbe nato un problema sia con il medico, sia con la casa di produzione, la Megalomedia. La paziente infatti ha creduto che proprio la casa di produzione avesse insistito su scene in cui l’eccesso di cibo doveva essere l’ingrediente principale.

Sembrava quindi che lei stessa non fosse in grado di attenersi al rigido regime nutrizionale che il professor Nowzaradan le aveva imposto.

In effetti il problema di Gina era stato anche condiviso da altri pazienti. Infatti già quattro persone oversize avevano citato in giudizio la Megalomedia. Questo sempre per fini esclusivamente spettacolari. Tutte le divergenze legali sono attualmente in corso. Bisogna però tener conto che molte persone che si sono rivolte al reality sono riuscite a perdere peso e hanno iniziato uno stile di vita molto più sano.

Vite al limite 8 chi è Gina Krasley

Gina Krasley, la protagonista del quinto episodio dell’ottava stagione di Vite al limite, ha 28 anni. Vive a Tuckerton nel New Jersey. Quando ha deciso di iniziare il suo percorso verso il dimagrimento, aveva un peso di 275 kg. Nel corso dei mesi impegnati a seguire il regime alimentare del dottor Nowzaradan, aveva perso soltanto 53 kg.

Il peso di 222 kg al quale era arrivata era ancora troppo alto per poter pensare ad un intervento di chirurgia bariatrica. La chirurgia bariatrica, o chirurgia dell’obesità, è quella branca che si occupa del trattamento di pazienti affetti da obesità.

Gina vive insieme alla moglie ed a sua madre che non appoggia le sue scelte. Infatti la madre e la sorella di Gina, attribuiscono proprio a Beth, la moglie, i problemi di peso a cui è andata incontro Gina nel corso degli anni. La protagonista della puntata invece punta sul dimagrimento per salvare sia la sua vita che il matrimonio.

Cosa è la Megalomedia

Una curiosità: la Megalomedia, società di produzione del programma, è gestita dal figlio del dottor Nowzaradan protagonista di tutte le puntate finora andate in onda. Sembra che sia stato lui infatti, con i suoi metodi, a determinare il grande successo del padre.

Il dottor Nowzaradan è meglio conosciuto come il dottor Now.