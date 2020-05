Rosamunde Pilcher Segreti tra amici La5

Per il ciclo Rosamunde Pilcher La 5 trasmette questa sera il film Segreti tra amici. La pellicola è di genere sentimentale, una commedia romantica della durata di un’ora e trenta minuti. La produzione è tedesca.

Ricordiamo che la Pilcher è stata una scrittrice britannica autrice di romanzi d’amore ambientati nelle isole britanniche, Dai suoi libri sono stati tratti numerosissimi Tv movie.

Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film tv è formata da Hans-Jürgen Tögel. La protagonista è Sandra Dale che ha una relazione clandestina con il suo capo sposato. Accanto a lei ci sono gli amici del tempo di scuola Luke (Patrik Fichte), Daniel (Jens Peter Nünemann) e Kate (Katja Woywood).

Le riprese si sono svolte in Cornovaglia. Set per alcune scene è stata anche la città di Londra. Il titolo originale della pellicola per il piccolo schermo è Rosamunde Pilcher: Nie wieder Klassentreffen.

Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici – trama del film in onda su La5

Protagonista della trama è Sandra, consulente aziendale che ha una relazione con Peter il suo capo. La giovane donna riceve l’invito a partecipare ad una riunione con ex compagni di classe, a distanza di venti anni. Peter si offre di accompagnarla. Ma un diverbio acceso, alla vigilia della partenza, lo spinge a restare. Sandra non riesce a convincere il suo capo a divorziare dalla moglie.

Quando arriva in Cornovaglia Sandra subisce un tentativo di rapina dinanzi ad uno sportello bancomat. Luke, uno degli ex amici di scuola con cui era prevista la riunione, arriva giusto in tempo a salvarla. Mette in fuga il rapinatore con uno spray al peperoncino. I due si ritrovano e decidono di partecipare insieme alla riunione, come coppia. Sandra viene utilizzata dal suo ex compagno di classe per far ingelosire Kate con la quale aveva avuto una relazione. Precedentemente Kate era stata anche insieme a David.

Il finale del film

Nella parte finale del film viene a galla una realtà sconosciuta. Luke e David hanno condiviso per 20 anni un segreto: una vincita consistente alla Lotteria che avrebbe dovuto essere condivisa con gli altri. Invece così non è stato.

Adesso iniziano a giungere ai due compagni lettere di ricatto. A firmarle è un improbabile Robin Hood certamente a conoscenza del segreto.

Dopo che la riunione ha avuto luogo, anche la verità sulle lettere viene allo scoperto.

Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici – il cast completo

Di seguito il cast del film Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori