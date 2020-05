Questa sera, 15 maggio 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda Amici Speciali – con Tim insieme per l’Italia. Maria De Filippi torna a farci compagnia, con una versione speciale del suo ormai storico talent. Amici Speciali sarà infatti una maratona di solidarietà a sostegno della Protezione Civile.

Amici Speciali, 15 maggio 2020, diretta prima puntata

Inizia il programma. Maria De Filippi presenta le tre rappresentanti delle radio ed i professori: Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Beppe Vessicchio.

Introduce poi i concorrenti, divisi in due squadre:

Kolors, Irama, Alberto, Gabriele, Umberto, Javier – SQUADRA BLU

Michele Bravi, Giordana, Gaia, Random, Andreas, Alessio Gaudino – SQUADRA BIANCA

Entra in studio la giuria: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello. Eleonora Abbagnato non può essere presente perchè appena tornata dalla Spagna e costretta alla quarantena.

Inizia la gara. Ogni manche vinta dalle squadre sbloccherà degli obiettivi definiti dalla Protezione Civile.

Panariello mette in evidenza il fatto che la De Filippi indossa un piccolo corno rosso portafortuna attaccato alla cintura. Maria svela che è un dono di Sabrina Ferilli.

La prima manche vede tre concorrenti contro tre: per i blu si esibiscono Stash, Gabriele ed Alberto; per i bianchi Gaia, Michele ed Andreas.

Andreas balla una coreografia ispirata a Michael Jackson e la sua “Thriller”. “Ora ho un ruolo diverso, non sono più una professoressa perciò mi godo lo spettacolo. Se partiamo così non so cosa potrà accadere dopo. Fantastico. Peparini grazie d’esistere” – dice Anna Pettinelli. Andreas ottiene 455 punti.

Tocca poi ai The Kolors, che cantano “Come together” dei Beatles. Stash tenta di corrompere la giuria, promettendo mozzarelle di bufala e vezzeggiando le donne della giuria. 510 punti per loro.

Michele Bravi canta “Il diario degli errori”, brano con il quale gareggiò al Festival di Sanremo nell’edizione 2017, condotta dalla De Filippi e Carlo Conti. La sua esibizione è intensa, quasi dolorosa. Da pelle d’oca. 480 punti per lui.

“Sono davvero contenta che tu sia qui. Penso che tu sia un grande artista. Ogni volta che canti per me è commovente, struggente. Arrivi sempre al cuore delle persone” – gli dice Maria.

Gabriele diventa un operaio in una coreografia super sexy. Streaptease e doccia finale completano il quadro. La Ferilli apprezza molto. La giuria gli assegna 447 punti.