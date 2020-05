Fratelli di Crozza torna in diretta tv questa sera, 15 maggio 2020, alle 21.15 su NOVE. Il programma era stato bloccato a causa dell’emergenza Coronavirus subito dopo l’ultima puntata, andata in onda lo scorso 6 marzo.

Il one man show del comico genovese Maurizio Crozza è disponibile anche sulla piattaforma di streaming DPlay. Sul sito è inoltre possibile vedere le puntate già trasmesse del 28 febbraio e del 6 marzo 2020.

Fratelli di Crozza diretta 15 maggio 2020 – Tutte le parodie

La ripresa del programma è stata annunciata da Maurizio Crozza sui social. Il comico ha preparato nuove parodie tra cui quella del Professor Franco Locatelli.

Fratelli di Crozza diretta 15 maggio 2020 – La diretta

Lo show viene anticipato da un breve montaggio dei video registrati dalla Silvano Belfiore Band durante la quarantena, proiettati sullo sfondo del palco. Quindi, Maurizio Crozza sale sul palco cantando sulle note di “Innamorati a MIlano” di Ornella Vanoni. Ma ironizza sulla Fase 2 a Milano. “Che poi scusate, la Fase 2, è un po’ come la Fase 1, ma un filino meno organizzata”. dichiara.

“Fratelli da casa, io sono sereno, ho fiducia. Io sono qui in diretta da Milano. L’epicentro dell’eccellenza Lombarda” racconta Crozza. E poi confronta le misure intraprese a Milano durante l’epidemia da influenza Spagnola, e quelle attuali. “In cent’anni l’unica cosa che abbiamo fatto, è sopprimere il medico di base”.

Il monologo prosegue con una breve imitazione di Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia dal 1995 al 2013. L’emozione di Maurizio è evidente. Raccontando una battuta del suo monologo introduttivo, se ne dimentica una parte. Si corregge, e racconta quanto accaduto in Lombardia durante le prime settimane di emergenza.

“Poveri Fontana e Gallera. Speriamo che quelle sbarre che hanno dietro non gliele mettano davanti. Ah no, scusate, ho anticipato la Fase 3” dice ridendo Crozza, mentre racconta del flop dell’ospedale costruito a tempo record alla fiera di Milano. E che, presto, potrebbe chiudere, risultando solo in un ingente spreco di denaro pubblico.

Quindi, poco dopo, viene mandata in onda una parodia di una conferenza stampa con protagonisti proprio Fontana e Gallera. Estraendo dei numeri da una ciotola a caso, Crozza-Fontana comunica i dati sull’avanzata dell’epidemia. “Non è colpa tua!” si dicono a vicenda Crozza-Fontana e Crozza-Gallera. “La colpa è dei runner e della Cina”.

Lo sketch ironizza sulle misure inadeguate delle due figure politiche. Sulla mancanza di mascherine e tamponi in Lombardia e a Milano, sul numero eccezionale di deceduti delle RSA Lombarde.

Fratelli di Crozza diretta 15 maggio 2020 –

Di rientro dall’interruzione pubblicitaria, Maurizio Crozza canta una parodia dedicata ai virologi. “Ma quando troveranno un vaccino, che faranno? Finiranno come i veterani del Vietnam” ironizza il comico.

“Solo una persona mi ispira fiducia ormai. Lo usavo per regolare l’orologio, tipo segnale orario” dice Crozza. Sta parlando di Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore di sanità.