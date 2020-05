Striminzitic show è il titolo del nuovo programma con cui Renzo Arbore torna su Rai2. L’appuntamento è da lunedì 8 giugno. La puntata d’esordio è prevista in prima serata.

Striminzitic show Renzo Arbore riordina il suo archivio

Lo show di Arbore è composto complessivamente da 21 puntate. Solo quella di lunedì 8 giugno è in prime time. Le altre 20 si spostano in seconda serata, dal lunedì al venerdì a partire dal 9 giugno.

Il progetto si basa sull’archivio personale del grande show man. Un archivio sterminato nel quale è racchiusa non solo la sua carriera personale ma anche e soprattutto la storia del costume italiano, della sua evoluzione nel corso degli anni.

Sono stati Ugo Porcelli, storico autore di Renzo, e il suo amico musicista Gegè Telesforo, a convincere Arbore a mettere finalmente in ordine per Rai 2, il suo archivio. Il filo rosso che unisce le 21 puntate è rappresentato dall’ironia e dalla intelligente leggerezza con cui Arbore raccontale immagini da lui scelte e che si svolgono, come in un filmato d’autore sul piccolo schermo.

Non è soltanto un ricordo, un amarcord, ma è soprattutto la riproposizione dei momenti più belli e curiosi della carriera dello showman.Episodi non sempre noti accaduti sia in tv che nel corso delle tante tournée realizzate in giro per il mondo con la sua Orchestra italiana.

Arbore, inoltre, scopre un aspetto inedito: è anche un assiduo frequentatore della rete. Ed è proprio dal web che recupera, di puntata in puntata, preziosità della tv di ieri fino ai nuovi talenti di oggi.

Renzo Arbore e Gegè Telesforo

Il Master of Ceremony delle puntate è Gegè Telesforo, musicista, compositore e grande esperto nell’utilizzare la lingua italiana. Grazie alla frequentazione con Arbore, Telesforo ha assimilato la sua intelligente ironia e la delicatezza dell’umorismo. Tra i due si è subito instaurato una sintonia professionale che dura dopo decenni e non si è mai neanche scalfita.

I programmi di Arbore sono rivolti ad un pubblico universale e trasversale. Quel pubblico scelto, intelligente, educato e incline all’ironia che ha sempre apprezzato il grande show man nella sua carriera.

Striminzitic show è un programma firmato da Renzo Arbore, Ugo Porcelli, Giovanna Ciorciolini, Gian Luca Santoro, Gegè Telesforo.

La regia è di Gianluca Nannini.