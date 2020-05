Storie Italiane 26 maggio: cambia il palinsesto di Rai 1. Ecco i motivi

Cambia il palinsesto di Rai 1 nella giornata di oggi martedì 26 maggio, infatti Storie Italiane non è in onda. Il motivo è da ricercarsi nell’assenza di Eleonora Daniele che nella serata di ieri è diventata mamma. È nata infatti l’attesissima figlia Carlotta.

Storie Italiane 26 maggio: ecco perché Storie Italiane non è in onda

Nel daytime mattutino di oggi martedì 26 maggio, la fascia oraria occupata da Storie Italiane subirà una modifica. Infatti UnoMattina si protrae fino alle 11:30. E La Prova del Cuoco, che è tornata in video soltanto lunedì 25 maggio, inizia con mezz’ora d’anticipo. Il cooking show di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi sarà in onda per due ore consecutive. Riprende almeno per due giorni la collocazione oraria del passato che non aveva riscosso molto successo.

Questa modifica del palinsesto è prevista per martedì e mercoledì. Successivamente, giovedì e venerdì, arriva Marco Liorni che anticipa di qualche giorno il suo nuovo programma mattutino dal titolo Italia Sì giorno per giorno.

Liorni avrebbe dovuto arrivare nel palinsesto mattutino di Rai 1 lunedì primo giugno. Invece ha anticipato di qualche giorno il suo esordio nella fascia mattutina di Rai 1 proprio perché la figlia di Eleonora Daniele è nata con qualche giorno di anticipo.

Italia Sì giorno per giorno dura per un solo mese, infatti si conclude alla fine di giugno. Da allora va in onda ufficialmente il palinsesto estivo di Rai 1 per il 2020.

L’annuncio di Mara Venier su Instagram

L’annuncio della nascita della piccola Carlotta è stato dato in anteprima su Instagram da Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è infatti la madrina della neonata per scelta della stessa Eleonora Daniele che lo aveva chiesto in diretta durante una puntata di Domenica In di cui era stata ospite. Naturalmente la puntata risaliva alla fase pre covid-19.

Era stata la stessa Eleonora Daniele a comunicare ai telespettatori di Storie Italiane la sua gravidanza. Era in particolare il 7 gennaio 2020 quando la conduttrice ha voluto condividere con il pubblico di Rai 1 la notizia che sarebbe presto diventata mamma.

Eleonora Daniele è sempre stata presente a Storie Italiane durante tutto il periodo di lockdown. Dimostrando una grande forza d’animo e rispetto per il proprio lavoro ha documentato tutto quanto accadeva nei drammatici giorni di quarantena.

Adesso tornerà in video con la prossima edizione di Storie Italiane nell’autunno 2020. A Marco Liorni il compito di sostituirla con questo nuovo programma Italia Sì giorno per giorno.

La piccola Carlotta è figlia di Eleonora Daniele e del marito Giulio Tassoni. La conduttrice ha iniziato ad avvertire le prime doglie verso le 18:00 del pomeriggio di ieri 25 maggio. Ha atteso fino all’ultimo prima di recarsi in ospedale dove le nuove regole anti covid impediscono ai familiari di attendere la nascita della bimba.