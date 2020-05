Maurizio Crozza torna venerdì 29 maggio con Fratelli di Crozza. L’appuntamento è in prima serata su Nove, in diretta dagli studi di Milano, alle 21.15. Il programma è fruibile anche in live streaming su Dplay.

Fratelli di Crozza 29 maggio le nuove maschere

Terza puntata post Covid – 19 per Fratelli di Crozza che, anche questa sera, a seguito delle disposizioni governative legate all’emergenza sanitaria, va in onda senza pubblico in studio.

Il comico genovese affronta, sotto l’ottica dell’ironia e della satira, gli argomenti principali della settimana che sta per concludersi. Li analizza attraverso le maschere dei suoi personaggi, li denuda di tutti gli schemi e le sovrastrutture per proporli al pubblico in tutta la propria virulenza comica.

Non è stato facile, e non è facile neppure questa sera, ironizzare sulla situazione in cui gli italiani si trovano a seguito della pandemia. Maurizio Crozza ha proposto nuove parodie legate proprio all’attuale periodo.

Tra le nuove imitazioni sono arrivate quelle di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, e di Giulio Gallera, Assessore alla sanità sempre per la Regione Lombardia.

Crozza si è lanciato anche nell’imitazione del presidente della Camera Irene Pivetti cogliendola nel presunto affare delle mascherine.

Maurizio Crozza aveva realizzato un video parodia di una delle conferenze stampa del Professor Franco Locatelli, il Presidente del Consiglio superiore di sanità. Ricordiamo che per due mesi la Protezione civile aveva un appuntamento fisso quotidiano per comunicare i dati del contagio nelle ultime 24 ore.

Tra monologhi satirici sui fatti più discussi della settimana, tra nuove parodie e maschere, Crozza propone una nuova puntata del suo one man show.

Fratelli di Crozza gli ascolti

Le due puntate di Fratelli di Crozza andate finora in onda nella cosiddetta Fase 2 della pandemia, hanno conquistato, rispettivamente il 5.4% e il 4.7%.

Lo show è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È scritto da Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi.

