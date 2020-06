Da lunedì 1 giugno Marco Liorni approda con Italia Si giorno per giorno nel day time mattutino di Rai 1. Si tratta di un appuntamento straordinario quotidiano per un mese.

Il settimanale del sabato pomeriggio di Rai 1, dopo una stagione con buoni ascolti, conclude la sua seconda edizione sabato 27 giugno. E continua ad andare in onda dal centro di produzione di via Teulada.

Adesso viene ulteriormente gratificato da uno spin-off mattutino nel mese di giugno. La messa in onda è dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Con Marco Liorni sono confermati Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, ed Elena Santarelli.

Italia Si giorno per giorno Liorni le novità

Italia Si giorno per giorno è onda dagli studi Rai di Saxa Rubra e conferma il proprio schema consolidato da due edizioni. In primo piano si dà voce a persone che hanno una storia da raccontare, un appello da lanciare, un messaggio da comunicare, una richiesta da fare. Valore aggiunto l’attenzione ai fatti del giorno con contributi e collegamenti.,

Il podio avrà una valenza differente, anche se è presente anche in questa versione.

Intanto è utilizzato raramente e nel rispetto delle regole generali di sicurezza anti Covid – 19.

Si è scelta la chiave narrativa delle finestre, simbolicamente il punto di contatto col mondo. Quelle finestre che tanta importanza hanno avuto nel periodo della quarantena, dalle quali ci siamo affacciati e abbiamo guardato il mondo.

Ma sono anche le finestre del computer, altro grande protagonista dell’emergenza.

Tra i protagonisti del programma, in questo periodo, i telespettatori incontrano tassisti, medici di base, postini, baristi, cassieri di supermercati. Persone in contatto quotidiano con con tanta gente ogni giorno e che rappresentano, per tale motivi, un punto di osservazione privilegiato. Saranno le loro testimonianze a raccontare l’Italia che riparte dopo lo stop e mentre i livelli di attenzione restano alti.

Marco Liorni, gli inviati, la sigla del programma

Per documentare la più stretta attualità, ci sono quattro inviati. Si tratta di Caterina Varvello, Barbara Di Palma, Vittorio Introcaso, Giulia Nannini.

La sigla dal titolo Italia d’Oro, brano di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.

La regia del programma quotidiano è di Salvatore Perfetto