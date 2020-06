Pierluigi Diaco torna con il programma Io e te su Rai 1 a partire dal 1 giugno 2020. Il conduttore riprende il proprio posto nel day time pomeridiano della prima rete dove era approdato lo scorso anno. Resta in video fino al 4 settembre. Naturalmente la formula viene rivista alla luce delle regole anti Covid – 19 che impongono il distanziamento sociale.

Io e te 2020 – Diaco torna su Rai 1 le novità

Io e te nasce nell’estate 2019 come esperimento estivo di Rai 1. Accanto al conduttore c’erano Valeria Graci e Sandra Milo. Le due signore sono restate anche nella versione autunnale del programma che assunse il titolo di Io e te di notte. E tenne compagnia ai telespettatori fino a dicembre. Per poi riprendere per alcune puntate all’inizio del 2020.

La formula resta inalterata in molti aspetti. Ma naturalmente ci sono delle novità. Innanzitutto Pierluigi Diaco ha deciso di dedicare un ampio spazio ai quattrozampe. E’ un racconto a più voci di quanto sono importanti gli animali domestici, soprattutto i cani nella vita quotidiana di molte persone. Il titolo è Gli amici di Ugo.

L’idea è nata dalla presenza in studio del cane di Diaco, il cui nome è proprio Ugo. Il quattrozampe ha catturato l’interesse e l’attenzione del pubblico da casa. Persone che hanno una storia amicizia e affetto con il proprio animale domestico, intervengono in trasmissione attraverso un collegamento da remoto. E la raccontano al pubblico documentando il tutto attraverso foto, immagini, scatti.

Rimane, inoltre, l’intervista iniziale al personaggio noto con la quale Diaco apre il programma. Segue la rubrica la Posta del cuore che è affidata a Katia Ricciarelli. Nelle scorse edizioni, estiva e autunnale, era gestita da Sandra Milo che rispondeva alle lettere ed a Valeria Graci che le leggeva.

Io e te Diaco e lo spazio agli over 70

Resta, nel programma lo spazio dedicato agli over 70. Come in passato, Diaco racconta storie di persone ultrasettantenni che hanno una storie personale da raccontare. Vicende di dedizione, di affetto, di fedeltà che si sono rinsaldati attraverso gli anni e le esperienze vissute insieme.

E poiché siamo ancora alle prese con le conseguenze dell’emergenza sanitaria, Diaco ha intenzione di ricordare molti anziani che hanno perso la vita a causa del coronavirus. A loro è dedicato un omaggio particolare per mantenerne viva la memoria. Sono i loro congiunti a narrarne il percorso di vita fino a quando il Covid 19 non li ha strappati all’affetto familiare.

Ospite della prima puntata è Mara Venier.