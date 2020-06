Oggi, 1 giugno 2020, alle ore 14 su Rai 1 torna la seconda stagione pomeridiana di Io e te. Pierluigi Diaco ci accoglie nuovamente nel suo salotto su Rai 1 con interviste emozionanti e grandi ospiti.

Io e te, 1 giugno 2020, diretta prima puntata

Inizia il programma. “Che bello tornare nelle vostre case. Passeremo un’estate insieme. Tenteremo di fare una tv gentile ed elegante” – dice Diaco, accogliendo i suoi telespettatori.

Al suo fianco in questa edizione Katia Ricciarelli, Santino Fiorillo (il custode del gossip che fu) ed il cagnolino Ugo. “Sono sicura che starò bene tra questi amici” – commenta Katia.

Io e te, 1 giugno 2020, in collegamento Mara Venier

Pierluigi Diaco si collega telefonicamente con Mara Venier. La presentatrice sarebbe dovuta intervenire in studio, ma ieri poco prima della diretta di Domenica In è caduta ed oggi è costretta a casa per riposarsi e riguardarsi.

La Venier racconta di aver battuto la testa e di essersi recata al pronto soccorso, ma di aver deciso comunque di andare in onda con il suo programma.“Oggi accuso il colpo ma sono qui, con la gamba alzata. Ci tenevo così tanto ad essere lì. Per me era importante essere con voi”

“Dentro di me c’è Mara Venier” – la rassicura Diaco, manifestandole il suo affetto.

Mara parla poi della difficoltà di portare avanti il suo programma domenicale anche durante l’emergenza sanitaria e l’importanza che ha avuto il sostegno del suo team, che le è stato accanto anche ieri dopo l’infortunio. “Sono riuscita ad avere un gruppo di lavoro che per me è come una famiglia. Ieri avevo un dolore fortissimo e mi sono stati tutti vicini, mi hanno preso in braccio, mi hanno accudito. Ti dico la verità, questo periodo di quarantena ha infragilito tutti ed anche io mi sento molto vulnerabile. Vedere ieri tutti così preoccupati per me mi ha commosso” – racconta.

Katia Ricciarelli interviene in veste di amica della Venier. “Katia è più di un’amica, sorellona mia” – dice Mara.

Le due raccontano simpatici aneddoti della loro carriera. “E’ una soap opera quella tra voi due” – commenta Diaco.

Mara prima di congedarsi mette ben in chiaro che non ha intenzione di ritirarsi: “La vecia non molla eh!!”

Io e te, Katia Ricciarelli si racconta: carriera ed amore

Pierluigi intervista anche Katia e per prima cosa le chiede quale sia stata la sua reazione quando ha ricevuto la proposta di partecipare al programma. “Ho avuto la stessa reazione di quando mi hanno chiesto di cantare al Metropolitan. Al telefono mi parlò Franco Zeffirelli. ‘E io sono Pippo Baudo’ – gli risposi non credendoci. Il direttore della rete che mi chiama personalmente? Mi sono detta questa volta. E ho detto ‘ma no ma no cosa c’entro’. Mi sono presa due giorni di tempo e poi ho chiamato. Tu mi hai fatto subito un’impressione ottima, mi piace questo tipo di televisione” – risponde lei.

La Ricciarelli ricorda poi i suoi esordi. “Devo molto alla Rai. Tutto. Anche un matrimonio” – scherza. Diaco la interroga poi in merito alla fine del loro rapporto con Pippo Baudo. I due hanno trascorso un lungo periodo di silenzio ed indifferenza, ma si sono incontrati recentemente all’Arena di Verona.

“Ti assicuro, incontrarlo ed avere la sensazione di averlo lasciato il giorno prima è stato tutt’uno. Ci siamo abbracciati come due amici che magari fino a due giorni prima non si vedevano. Devo molto a lui, perchè ho imparato ad avere i ritmi televisivi che lui indubbiamente ha. Questa sarebbe un’occasione straordinaria per vederci in studio e parlare meglio. Pippo ti aspettiamo” – svela Katia, invitando l’ex marito a prendere parte al programma.

La Ricciarelli accenna poi un brano lirico, sorprendendo con la sua splendida voce. Racconta la dura vita dei cantanti, che devono stare attenti al loro “strumento incorporato”, che è sensibile al loro stile di vita ed ai loro umori.

“La mia vita è stata una favola e continua ad essere una favola. Ad esempio il mio essere qui è una favola” –

Diaco congeda la “prima donna di questa edizione” e spiega che nel corso delle puntate Katia risponderà alle domande del pubblico da casa, svelando curiosità ma anche dando di consigli.

Prima di salutarla le dona un ritratto di Lucangelo Bracci, in arte Testasecca.

Io e te, l’importanza del silenzio che fa rumore più delle parole

Diaco saluta Franca Bettoia ed Eleonora Daniele, facendole tanti auguri per la nascita di Carlotta e raccontando di aver ricevuto un messaggio bellissimo dalla presentatrice. “Eleonora ti voglio bene e ti aspetto in studio, anche insieme a Carlotta se ti va”.

Il presentatore ci parla poi del silenzio, che fa rumore più delle parole e “che ha il volto delle cose che hai perduto”. Ci fa ascoltare poi la versione de “La voce del silenzio” cantata da Diodato e Manuel Agnelli.