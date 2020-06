Fratelli di Crozza è in diretta questa sera, venerdì 5 giugno 2020, alle 21.25 su NOVE. Maurizio Crozza continua a proporre nuove imitazioni, ma anche parodie già rodate e apprezzate. Purtroppo i telespettatori non possono ancora essere presenti in studio a causa delle disposizioni sulla distanza di sicurezza anti-covid.

Se avete perso qualche puntata della stagione 2020 dello show, è possibile recuperarle online sul servizio dedicato DPlay. Tutte le puntate, e le singole imitazioni estrapolate, sono visibili in streaming sulla piattaforma del canale NOVE.

Fratelli di Crozza diretta 5 giugno 2020 – La diretta

Maurizio Crozza dà inizio allo show con una parodia del presidente Giuseppe Conte. “Immaginate se dovessimo affrontare un’altra piccola sfida. Un’invasione di cavallette per esempio. Noi possiamo andare avanti solo a botte di grandi e piccole sfide.” dice Crozza-Conte. “Lo dico… con forza!” continua e ripete più volte.

“Questo è il Conte che avrei voluto sentire” dice Crozza. “Un inno alla sfiga!” prosegue. Quindi, canta sulle note di uno dei brani più noti dal film “Lilly e il Vagabondo”, proiettando al contempo un discorso di Giuseppe Conte, l’originale. Che di recente ha annunciato di essere aperto a tutte le proposte per il rilancio dell’Italia, anche il ponte sullo Stretto. “Ma sì, fai un ponte che attraversa tutto il paese: un ponte sullo stretto necessario!” scherza Crozza.

Subito dopo, Crozza parla della recente manifestazione a Roma con il centrodestra e Salvini. “Guarda come rispettano le norme! Appena viste ‘ste foto Burioni si è riempito di bolle!” dice Crozza. Infatti nessuno alla manifestazione rispetta il distanziamento, nemmeno lo stesso Salvini, che accetta di scattare numerosi selfie con la folla.

Fratelli di Crozza diretta 5 giugno 2020 – La parodia del Professor Locatelli

Una delle imitazioni più riuscite delle ultime puntate post-emergenza di fratelli di Crozza è quella del Professor Franco Locatelli.

Come durante le precedenti imitazioni Crozza-Locatelli sfrutta termini aulici e lunghissime circonvoluzioni di parole per esprimere concetti semplicissimi. Nella parodia di questa sera Crozza-Locatelli risponde all’affermazione del dottor Alberto Zangrillo, secondo cui il covid-19 clinicamente non esisterebbe più.