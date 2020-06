Questa sera, 5 giugno 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda la finale di Amici Speciali – con Tim insieme per l’Italia. La versione speciale dello storico talent di Maria De Filippi è una maratona di solidarietà a sostegno della Protezione Civile. Il programma arriva stasera alle battute finali. Amici Speciali . Irama, Michele Bravi, Umberto (in sostituzione dei The Kolors, che hanno deciso di ritirarsi) ed Alessio Gaudino, chi si aggiudicherà il primato?

Amici Speciali – Finale, 5 giugno 2020, diretta della puntata

Inizia il programma. Maria, dopo aver accolto la giuria, presenta uno ad uno i concorrenti di questa edizione speciale di Amici. Saranno solo in 4 a gareggiare per il primato (Irama, Umberto, Michele Bravi ed Alessio Gaudino), ma si esibiranno tutti.

La finale sarà un susseguirsi di sfide dirette. Il primo a dover scegliere il suo sfidante è Umberto, che fa il nome di Alessio Gaudino. Umberto ed Alessio hanno la possibilità di scegliere due compagni che li supportino nella gara.

Umberto sceglie Alberto e Andreas, Alessio sceglie Giordana e Stash.

Prima di iniziare la sfida, Maria chiede a Stash di recarsi al centro dello studio. La De Filippi loda il suo bel gesto di essersi ritirato dalla finale (per cedere il posto a chi aveva più bisogno di un’opportunità) e gli consegna un regalo: una catenina con un ciondolo. La scorsa settimana Maria gli aveva detto che nel corso di questo anno gli era accaduto ciò che di più bello c’è al mondo, ma non aveva specificato a cosa si riferisse. Scopriamo stasera che Stash diventerà papà e sentiamo il battito del suo bambino.