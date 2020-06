Anna Falchi conduce su Rai 1 il nuovo programma dal titolo C’è tempo per… Accanto a lei Beppe Convertini, reduce da Linea verde e La vita in diretta estate. L’appuntamento è a partire dal 29 giugno sulla prima rete nella fascia del day time mattutino, dalle 10.00 alle 11.30.

C’è Tempo per… Anna Falchi su Rai 1 dal 29 giugno

Le puntate di C’è tempo per… vanno in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, sulla prima rete. E prendono il posto di Italia Si giorno per giorno attualmente condotto da Marco Liorni.

Si tratta di un format nuovo in cui i protagonisti devono raccontare storie positive di persone prevalentemente comuni. Il fine è riuscire a rappresentare modelli di vita di ogni generazione. Ma di una in particolare: quella che è stata più colpita nel brutto periodo che stiamo ancora vivendo. Ovvero la terza età. Inizialmente il programma doveva occuparsi solo di anziani. Successivamente il format si è in parte ampliato perché è apparso troppo riduttivo destinarlo ad un pubblico specifico.

Sono dunque storie che, pur intrise di sofferenza e di dolore, hanno un risvolto di speranza e di ottimismo.Il titolo vuole significare che nella vita c’è sempre tempo per…tutto.

Il programma tiene compagnia ai telespettatori per tutta l’estate. Subito dopo la messa in onda, ogni mattina, è prevista la classica replica della serie Don Matteo.

La Falchi ha confermato la partenza del nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio ospite di La vita in diretta.

Anna Falchi a La vita in diretta

Anna Falchi ha detto a Lorella Cuccarini di aver ricevuto con grande emozione la telefonata di Rai1 che proponeva la partecipazione al nuovo programma. Una occasione da prendere al volo per rimettersi in gioco dopo una lunga assenza dai teleschermi, ha sottolineato la Falchi. Che ha anche detto di vivere questa esperienza come prova di maturità non solo professionale.