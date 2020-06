Stasera in tv 19 giugno 2020. Molte repliche nei palinsesti. Ad eccezione di Rai 1 e Nove, tutto il resto è una riproposizione di quanto già visto. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 19 giugno 2020 programmi Rai, Mediaset, La7

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Top Dieci. Si rinnova l’appuntamento in diretta con Carlo Conti e il suo movimentato show che ripercorre le passioni e i personaggi più amati dagli italiani attraverso un vasto assortimento di classifiche. Anche stasera a divertirsi giocando con il conduttore saranno due squadre, ciascuna composta da tre celebrità.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. La puntata si apre con un ritratto inedito e intimo del fotografo statunitense Elliott Erwitt, specializzato in fotografia pubblicitaria e documentaria. Segue un viaggio lungo gli Stati Uniti per raccontare l’arte contemporanea americana.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Continuano gli speciali di approfondimento condotti da Gianluigi Nuzzi, dedicati ai casi irrisolti della cronaca nera che hanno appassionato l’opinione pubblica. Come il caso di Elena Ceste, scomparsa e uccisa nel 2014 in provincia di Asti. Per l’omicidio è stato condannato il marito Michele Buoninconti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Speciale Propaganda Live – Best. Rivediamo i momenti migliori del programma di Diego “Zoro” Bianchi. In questa stagione ha ottenuto ottimi risultati d’ascolto, toccando nei mesi del lockdown punte del 7.5% di share.

Programmi Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Of. Rivediamo la 2° puntata del meglio della decima edizione. Al timone c’è Lodovica Comello; nel ruolo di giudici: Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich. Sul palco, tra gli altri, la Iorio Family (Musicisti).

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Il varietà di Maurizio Crozza è quasi giunto alle battute finali. Anche stasera non mancheranno alcune delle sue più amate parodie, gli sketch musicali e i monologhi satirici basati sui fatti più discussi della settimana.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Rivediamo Damiano Carrara e Katia Follesa a Trieste, splendida città del Friuli Venezia Giulia. In gara quest’oggi ci sono le pasticcerie “Amelia dolce q.b.”, “Il pane quotidiano”, “Zenzero e cannella”.

Stasera in tv 19 giugno 2020 I film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2007, di Fausto Brizzi, Notte prima degli esami – Oggi, con Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini. Il liceale Luca Molinari (Nicolas Vaporidis) conosce e si innamora di Azzurra (Carolina Crescentini), una stravagante biologa marina. Nel frattempo il ragazzo si prepara in qualche modo per gli esami di maturità, non trascurando il tifo per la Nazionale italiana ai Mondiali del 2006.

Su Italia 1, alle 21.30, il film fantastico del 2011, di Michael Bay, Transformers 3, con Shia LaBeouf, Josh Duhamel. Prosegue anche nel terzo capitolo della saga il duello tra i robot, con i buoni Autobot che cercano di arginare l’attacco dei minacciosi Decepticon. Intanto Sam Witwicky (Shia LaBeouf) vive a Washington con la nuova fidanzata Carly (Rosie Huntington-Whiteley), ma per lui la tranquillità dura poco.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Oliver Stone, Le Belve, con Blake Lively. Ben e Chon coltivano la miglior marijuana della California del Sud e condividono l’amore per la bella Ophelia. Un cartello di trafficanti messicani, però, vuole costringerli a fare affari con loro.

Su Cine34, alle 21.10, il film commedia del 1971, di Luigi Filippo D’Amico, Il Presidente del Borgorosso Football Club, con Alberto Sordi. Alla morte del padre, Benito Fornaciari eredita una squadra di calcio nel paese romagnolo di Borgorosso. Si tufferà con passione nel mondo del pallone, ma la fortuna sarà alterna.

I film sui canali Sky stasera

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Andrea Di Stefano, Escobar, con Benicio del Toro, Josh Hutcherson. Nick raggiunge il fratello in Colombia, dove s’innamora di Maria. Tutto sembra essere perfetto, ma un giorno lei gli presenta lo zio Pablo Escobar, capo del narcotraffico.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2003, di Michael Bay, Bad Boys II, con Martin Lawrence, Gabrielle Union. Nuova avventura per Burnett e Lowrey, i pittoreschi detective della Narcotici di Miami, impegnati contro un boss della droga. Intanto Lowrey s’innamora della sorella del collega.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2003, di David Koepp, Secret Window, con Johnny Depp. Lo scrittore di romanzi horror Mort Rainey, in profonda crisi sentimentale e professionale, diventa il bersaglio di uno psicopatico che lo accusa di avergli rubato un racconto.