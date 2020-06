Mara Venier, a partire dalle ore 14:00 su Rai1, torna in video con la puntata del 21 giugno di Domenica In.

Anche nella penultima puntata di stagione, la conduttrice va in onda con il piede ingessato a seguito di una frattura. Mara Venier accoglie alcuni ospiti negli Studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma. Altri invece si collegano via Skype.

Domenica In 21 giugno Gianni Rivera, Milly Carlucci

Nella puntata del 21 giugno Mara Venier ospita Gianni Rivera. L’ex calciatore, in collegamento dal Foro Italico di Roma, ricorda la partita Italia Germania che è passata alla storia come la partita del secolo. L’incontro svolse 50 anni fa, durante i Mondiali di calcio del 1970, allo stadio Azteca di Città del Messico. Terminò con la vittoria dell’Italia per 4 a 3. E’ fu proprio Rivera a segnare il quarto goal. Il calciatore ricorda gli attimi più belli di un evento indimenticabile.

Mara Venier ospita in studio Milly Carlucci. La conduttrice torna a settembre con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show di cui è al timone da 15 anni. La messa in onda era inizialmente prevista in primavera ma è stata rinviata in autunno a causa dell’emergenza sanitaria. Per la quindicesima edizione scendono in pista Paolo Conticini, Costantino Della Gherardesca, Barbara Bouchet, Tullio Solenghi e tanti altri.

Inoltre la Carlucci sta anche preparando la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Lo show, andato in onda a gennaio di quest’anno, è stato vinto da Teo Mammucari. La stagione d’esordio ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, registrando una media del 20% di share.

Per lo spazio musicale è presente in studio Francesco Gabbani. L’artista toscano presenta il nuovo singolo Il sudore ci appiccica, presente nell’album Viceversa, titolo dell’omonimo brano presentato sul palco dell’Ariston. Gabbani ha inoltre vinto il Festival di Sanremo del 2017 con Occidentali’s karma, seguito da Fiorella Mannoia con Che sia benedetta. E da Ermal Meta con Vietato Morire.

Domenica In tornano Giovanni Ralli e Stefano De Martino

A Domenica In tornano anche Giovanna Ralli e Stefano De Martino. L’attrice romana prosegue il suo racconto nel ricordo di Alberto Sordi, di cui ricorre il centenario della nascita.

L’attore, scomparso nel 2003, avrebbe compiuto 100 anni il 15 giugno. Esattamente venti anni fa, Alberto Sordi, divenne Sindaco per un giorno. Per festeggiare i suoi 80 anni l’allora Primo Cittadino Francesco Rutelli lo ospitò in Campidoglio. E gli fece indossare la fascia tricolore.

Stefano De Martino invece, collegato da Napoli, ha in serbo una sorpresa per Mara Venier. L’ex ballerino di Amici è tornato al timone di Made in Sud lo scorso 16 giugno.La prima puntata dello show sulla comicità partenopea ha registrato il 9.9% di share con 2.121.000 milioni di telespettatori.

Infine Il prof Fabrizio Pregliasco,Direttore Sanitario dell’ IRCCS di Milano, fornisce agli spettatori gli ultimi dati sul contagio da Covid 19.