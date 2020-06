Il passato ti darà la caccia film Tv8

Tv8 propone oggi il film tv dal titolo Il passato ti darà la caccia. Si tratta di una pellicola per il piccolo schermo di genere thriller con atmosfere drammatiche della durata di un’ora e 30 minuti.

La pellicola è stata realizzata nel 2017 negli Stati Uniti.

Il passato ti darà la caccia film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Anthony C. Ferrante che ha scritto anche il soggetto e ne ha curato la sceneggiatura. Il personaggio principale è Renee interpretata da Masiela Lusha. Questa figura femminile ha altre due identità Jane Doe e Veronica. Protagonista maschile è Kyle McKeever che dà il volto a Randy Dumas.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare ad Antioch nello Stato della California. La produzione è della The Asylum.

Il titolo originale è Forgotten Evil.

Il passato ti darà la caccia – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista una donna di nome Renee che un giorno si risveglia all’interno di un sacco legato in una maniera molto stretta e gettato in acqua.

In una situazione così precaria sembra che la morte sia sicura. E invece Renee con moltissimi sforzi riesce a liberarsi. Subito dopo cade in uno stato di incoscienza. E si risveglia all’interno di un ospedale senza avere più memoria di sé stessa, del suo passato e delle sue radici. Non ricorda più nulla, non sa di avere una famiglia e qualsiasi particolare che possa farla riconoscere, si perde contro la sua amnesia.

Tutto ciò che ha vissuto legata all’interno del sacco le appare come un tremendo incubo.

Dopo essere rimasta in ospedale in coma per sei mesi, viene dimessa. A questo punto c’è l’esigenza di ricominciare la propria vita. Le viene presentato un uomo che le dice di essere suo marito. E l’identità del consorte viene confermata da tutti coloro che le sono intorno e cercano di rassicurarla.

Renee però si rifiuta di tornare in famiglia. Viene così accolta in casa da Mariah, l’infermiera che si è presa cura di lei durante tutto il tempo del ricovero. A casa di Mariah, Renee sembra trovare un po’ di tranquillità.

Il finale del film

Passano però alcuni giorni e cominciano ad accadere eventi singolari. Innanzitutto Renee crede di vedere un uomo misterioso vestito di nero che la segue senza lasciarle tregua. Inoltre tutte le persone intorno a lei cominciano a trovarsi in situazioni drammatiche e addirittura muoiono di morti violente.

Renee si rende conto che deve fare di tutto per recuperare la memoria. Deve cioè capire chi è, qual è il suo passato, e soprattutto deve cercare di comprendere se la persona che le è stata presentata come suo marito è davvero chi dice di essere.

Il passato ti darà la caccia – il cast completo

Di seguito il cast del film Il passato ti darà la caccia e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori